Додано: Чет 26 вер, 2019 11:50

Santehnik написав: Я ещё помню что было очень долго 5.27, а потом опустилось до 5.05 Я ещё помню что было очень долго 5.27, а потом опустилось до 5.05

С моей лекой подачи получилась целая серия воспоминаний об истории курса гривны.Давайте подитожим.Мне запомнились и были знаковыми такие планки:1.60 (после введения нацвалюты был период некоторого укрепления)1.80 (достаточно долго продержалось)3.3 (как-то так приблизительно было при Ющенко премьере ,кажется,чтол-то он чудил тогда помнится)5-60 (на тот момент это было серьезное падение)5-30 (казалось,что это уже дно)5-05 (казалось,ну это уже реальное дно,ниже просто некуда - по-моему это бешеные бабки от Криворожстали зашли)4-60 (рукотворная ,помнится вроде, Юлина фигня)8-00 (расплата за роукотворную фигню наложенную на мировой кризис, который Юля обещала на порог не пустить,но он таки где-то через год достал нас)9-00 (паника не слишком длинная)Опять 8-00 (стабильность)8-35 (эта девальвация казалась очень неприятной на тот момент, по Юлиному контракту платили офигенно много за газ - заложила она мину замедленного действия по сути, а новые кредиты МВФ и вообще никто не давал,поэтому резервы падали с 36 до около 20, донецкие ходили по миру с протянутой рукой просили у европейцев хотя бы 1-2 млрд. для того,чтобы курс не сорвало с восьмерки и можно было до выборов дотянуть, к слову Приват тогда наливал и по 5, и по 10 штук баксов - без очереди и без паники,сам лично брал,все верили в магический курс 8, и в то, что невыгодно донецким пускать под откос курс и экономику,что-нибудь придумают)8-10 (европейцы не дали ни копья, ни копеечки, если бы дали история могла и по другому повернуть, и ту же ассоциацию могли подписать еще тогда,поэтому пошли попрошайничать у русских,первый транш 15-млрд.русского кредита под небольшие проценты - 3 млрд. - валютчики в панике продают баксы в банках,так как на ЧР зелень по 8-10 никому не нужна)9 (начало майдана,казалось,это не курс, а конец света)10 (Яценюк - ниже курса наша экономика просто не выдержит)11 (где-то на этом рубеже Порошенко заявил, что это минимум и ниже наша экономика просто не заслуживает, поэтому ниже не будет никогда)13 (осенние выборы, Петру надо завести побольше подручных, раздает по 200 зелени на рыло в госбанках,очереди с 5 утра иногда, ну ,или за гривневую благодарность знакомой девушке на кассе берешь столько тысяч долларов ,или евро сколько имеешь налички, лимит на городское отделение города 70 тыс. населения тогда был от 5 до 10 тыс.дол. в день, кроме пятницы в большинстве своем)18 (достаточно долго продержалось)22 ( вот почему я часто вспоминаю эту цифру - к которой когда-нибудь возможно еще вернемся, тогда такой курс был при отсутствии паники уже, при более менее стабильности )25 (знаковый рубеж, психологический, сейчас мы уже пробили это психологический порог, что укзаывает на то, что если отскок и будет,то он будет очень-очень ограниченным)36-40 ( паника, все покупки в магазинах по ремонту квартиры беру за евро, продавцы не хотят отпускать импортный товар за гривну, или закладывают иногда и до 45)28-29 (облегчение,катастрофы не случилось)27 ( вот оно- среднее, возле этой цифры все годами будет крутиться)25 ( мысли - они что там офонарели все ?)24 - вчера(и одновременный рост рынка жилья и коммерческой недвижимости в последине месяцы- мысли ско-ты вонючие,это ж не реальный экономический рост, а спекулятивный завод капитала, который впрочем не исключено можем проскочить, если полезные реформы таки дадут результат)24-12 - на приеме сегодня ( мысли, а ведь "бабка еще надвое ворожила", вектор будет зависеть от очень многих факторов, от того насколько насколько реальны ,или наоборот не реальны реформы)Как то так, прошу "больно не пинать" за некоторые ошибки, это все по памяти и ИМХО.