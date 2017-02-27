Додано: Чет 26 вер, 2019 13:08

Zebra написав: asti написав: Тем не менее курс посыпался... Тем не менее курс посыпался...

да шо ж такое, только откупился да шо ж такое, только откупился

Не вы одни,нас таких много, но мы "в тельняшке".Я лично исхожу из следующего:1.После июля текущего года театр абсурда дилной 28 лет действительно прекратился в этой стране, ну не прекратился точнее, а немножко прикрутился, но это все равно оптимистично и внушает надежды.Как прекратился и последний пятилетний период,который уже не просто театром абсурда был, а реально дичайшим трешем.2.Я вовсе не против того,чтобы курс был и 23, и 22, и точка невозврата к нему ,как я писал еще год назад, и еще раньше, еще не пройдена, мы вполне можем увидеть такие курсы,но еще не сейчас.3.В то же время, ребята по-моему не учли одной вещи - мало просто поймать и уволить пару сотен,или тысяч воров.4.Все дело в том, что вся система - монопольно-олигархо-системная гнилая.А они ее как раз не трогают, думают залить эту гниль бабками от приватизации и рынка земли, и немножко капусты с таможни скосить в бюджет.5.Может получится, а может и нет, не знаю точно.Но знаю одно, не до польского ВВП, а до польского образа жизни нам еще пилить и пилить даже не годами, а скорее всего десятилетиями.6.Это менталитет надо менять.Взять ту же таможню - там ведь не только начальники разных уровней воры, там все до последнего охранника,до последнего мелчайшего клерка - воры. Уволить их всех разово невозможно. Можно усложнить лишь им немного воровство разными хитроумными примочками, типа цена на выходе из Польши,и цена на входе в Украину и т.п.7.Поэтому курс нацвалюты в такой системно-схематозной экономике не может быть ни високим, ни низким, он просто не может быть твердым и стабильным.А поэтому волатильность нас ждет ,господа,волатильность.У кого горизонт вложений накоплений - высокий,точнее дальний,тот может поиграться в депозит и за счет высоких процентов скосить все риски и поиметь отличный навар.Ну а кто ждет - как охотник за кустом - куда бы вложиться,во что бы инвестировать, тому лучше "шортить" личные финансы, т.е. держать их более менее на готове,тому больше все-таки подойдет валюта, чтобы не пропустить "добычу" пока все депо позакрываются. Я лично фанат евро ( несмотря на многолетний нисходящий тренд у меня получалось не пролетать слишком сильно, просто успевал вовремя вложиться в инвестицию),но никого не убеждаю,это дело вкуса, кто-то доллар предпочитает.Одно знаю точно - бумажные деньги, будь-то евро-доллар-гривна - это бяка,деньги нужны лишь как средство не сильно многолетнего и растянутого накопления для достижения личных целей.У кого-то это покупка локационной недвижимости, или небеушного авто,у кого-то стильный ремонт ,или отличная поездка в Болгарию летом,у кого-то разумное вкладывание в собственное развитие и развитие родственников,у кого то на изменение стиля жизни в плане полезного питания и поддержания физформы и т.п.У каждого оно по разному выходит.