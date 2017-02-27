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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2234223522362237>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 204
Не нижче 24.50
46%
94
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
26
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
5%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:01

  Игорь Алексеевич написав:
  Investor_33 написав:
  Яша написав:Официальный релиз с итогами переговоров с украинскими властями Фонд опубликует завтра
Украина пока не договорилась о новой программе сотрудничества с Международным валютными фондом. Работа членов миссии МВФ в Киеве завершается сегодня, 26 сентября. Ключевой итог - был сформирован "драфт" (черновая версия, - ред.) меморандума для новой программы, сообщил LIGA.net один из высокопоставленных участников переговоров с украинской стороны.
В целом украинская сторона разочарована результатами работы миссии. "Могло быть и лучше", - сказал собеседник LIGA.net.
Сейчас члены миссии проводят заключительные встречи "на разном уровне", официальный релиз по итогам работы в Украине Фонд опубликует в пятницу, 27 сентября, отметил в комментарии LIGA.net представитель МВФ в Украине Игорь Шпак.

А вы хотели что бы сразу в сентябре договорились, даже без бюджета в 1м чтении?)
Думаю договорятся после принятия бюджета, т.е. в декабре. Сумму в 10 ярдов на 4 года уже где то озвучивали, вроде реальные для нас параметры соглашения. :wink:
З.Ы. когда следующий раз будут 5летки раздавать?


мвф увидел пирамиду овгз и послал всех на небо за звёздочкой. :roll:

Он увидел, что сливки уже сняты и поучаствовать удастся только на новом круге.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:06

  asti написав:Тем не менее курс посыпался...

Торги по доллару перед обедом постепенно снизили свою активность при превышении предложения над спросом, что и придавило котировки. Справочный курс Нацбанка на 12:00 зарегистрирован на отметке 24,1989 гривен за доллар.
Днепр, неформал , ,15/,20
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:08

  Zebra написав:
  asti написав:Тем не менее курс посыпался...

да шо ж такое, только откупился


Не вы одни :) :( ,нас таких много, но мы "в тельняшке".

Я лично исхожу из следующего:

1.После июля текущего года театр абсурда дилной 28 лет действительно прекратился в этой стране, ну не прекратился точнее, а немножко прикрутился, но это все равно оптимистично и внушает надежды.Как прекратился и последний пятилетний период,который уже не просто театром абсурда был, а реально дичайшим трешем.

2.Я вовсе не против того,чтобы курс был и 23, и 22, и точка невозврата к нему ,как я писал еще год назад, и еще раньше, еще не пройдена, мы вполне можем увидеть такие курсы,но еще не сейчас.

3.В то же время, ребята по-моему не учли одной вещи - мало просто поймать и уволить пару сотен,или тысяч воров.

4.Все дело в том, что вся система - монопольно-олигархо-системная гнилая.
А они ее как раз не трогают, думают залить эту гниль бабками от приватизации и рынка земли, и немножко капусты с таможни скосить в бюджет.

5.Может получится, а может и нет, не знаю точно.
Но знаю одно, не до польского ВВП, а до польского образа жизни нам еще пилить и пилить даже не годами, а скорее всего десятилетиями.

6.Это менталитет надо менять.Взять ту же таможню - там ведь не только начальники разных уровней воры, там все до последнего охранника,до последнего мелчайшего клерка - воры. Уволить их всех разово невозможно. Можно усложнить лишь им немного воровство разными хитроумными примочками, типа цена на выходе из Польши,и цена на входе в Украину и т.п.

7.Поэтому курс нацвалюты в такой системно-схематозной экономике не может быть ни високим, ни низким, он просто не может быть твердым и стабильным.

А поэтому волатильность нас ждет ,господа,волатильность. :wink: :!: :idea:

У кого горизонт вложений накоплений - высокий,точнее дальний,тот может поиграться в депозит и за счет высоких процентов скосить все риски и поиметь отличный навар.

Ну а кто ждет - как охотник за кустом - куда бы вложиться,во что бы инвестировать, тому лучше "шортить" личные финансы, т.е. держать их более менее на готове,тому больше все-таки подойдет валюта, чтобы не пропустить "добычу" пока все депо позакрываются. Я лично фанат евро ( несмотря на многолетний нисходящий тренд у меня получалось не пролетать слишком сильно, просто успевал вовремя вложиться в инвестицию),но никого не убеждаю,это дело вкуса, кто-то доллар предпочитает.

Одно знаю точно - бумажные деньги, будь-то евро-доллар-гривна - это бяка,деньги нужны лишь как средство не сильно многолетнего и растянутого накопления для достижения личных целей.
У кого-то это покупка локационной недвижимости, или небеушного авто,
у кого-то стильный ремонт ,
или отличная поездка в Болгарию летом,
у кого-то разумное вкладывание в собственное развитие и развитие родственников,
у кого то на изменение стиля жизни в плане полезного питания и поддержания физформы и т.п.
У каждого оно по разному выходит.
Автор77
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:11

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вот у кого надо учиться работать.
Бывший мэр китайского города Гуанчжоу прятал в подвале своего дома 13,5 тонны золота.
https://korrespondent.net/lifestyle/414 ... onn-zolota
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:15

Автор77
И снова простыня из букв)
Вы бы по чуточке закидывали а не всю методичку Ctrl+C :arrow: Ctrl+V :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:16

  Автор77 написав:Одно знаю точно - бумажные деньги, будь-то евро-доллар-гривна - это бяка,деньги нужны лишь как средство не сильно многолетнего и растянутого накопления для достижения личных целей.
У кого-то это покупка локационной недвижимости, или небеушного авто,
у кого-то стильный ремонт ,
или отличная поездка в Болгарию летом,
у кого-то разумное вкладывание в собственное развитие и развитие родственников,
у кого то на изменение стиля жизни в плане полезного питания и поддержания физформы и т.п.
У каждого оно по разному выходит.

Ну - це просто життя . А на пенсію , наприклад ? Нерухомість - і з нею працювати ? Так працювати ж , а не на пенсії ...
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:18

  Zebra написав:
  asti написав:Тем не менее курс посыпался...
да шо ж такое, только откупился
дурью маетесь...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:30

Автор77, снимите розовые очки. Не будет никаких реформ и борьбы с коррупцией, разве что только будут только жучить манюпас с его копейками. Вон богдан уже укрбуд захватывает, при том микитась не против. Просто одна банда меняет другую, при этом сплошной договорняк.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Чет 26 вер, 2019 13:30, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:30

  Vadim V написав:Вот у кого надо учиться работать.
Бывший мэр китайского города Гуанчжоу прятал в подвале своего дома 13,5 тонны золота.
https://korrespondent.net/lifestyle/414 ... onn-zolota
прочитал я статейку.
Там опечатка наверное.
13,5 тонн золота это на сегодня около 650 миллионов долларов. Ну, для чиновника такого уровня это, в принципе, допустимо. А то что ему, как нашим мелкопоместным судьям баксы в банки закручивать и под грушу?! Ну несерьёзно, согласитесь!
Да и грушу в Китае поди найди ещё - все сакуры да мандарины! Но в статье ещё говорится, что у него ещё и наличку нашли на 268 МИЛЛИАРДОВ юаней, а это, на минуточку, 40 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!
Как по мне - это слишком, даже для мэра Гуанчжоу. Вон наш Лёня уж как работал, а и на полтора миллиарда не наскреб! Так что наверное очепятка//)) :) :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:34

  hxbbgaf написав:Автор77, снимите розовые очки. Не будет никаких реформ и борьбы с коррупцией, разве что только будут только жучить манюпас с его копейками. Вон богдан уже укрбуд захватывает, при том микитась не против. Просто одна банда меняет другую, при этом сплошной договорняк.
Реформы уже идут. Полным ходом! Вы разве не заметили?! Вон, смотрите как курс отреформировали уже!! Так что не надо тут....
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