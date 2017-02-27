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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 204
Не нижче 24.50
46%
94
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
26
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
5%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:51

  hxbbgaf написав: Вон богдан уже укрбуд захватывает, при том микитась не против. Просто одна банда меняет другую, при этом сплошной договорняк.


Откуда инфа?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:09

  shapo написав:
  hxbbgaf написав: Вон богдан уже укрбуд захватывает, при том микитась не против. Просто одна банда меняет другую, при этом сплошной договорняк.
Откуда инфа?
ОБС...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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