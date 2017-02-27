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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:51
hxbbgaf написав:
Вон богдан уже укрбуд захватывает, при том микитась не против. Просто одна банда меняет другую, при этом сплошной договорняк.
Откуда инфа?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Чет 26 вер, 2019 14:09
shapo написав: hxbbgaf написав:
Вон богдан уже укрбуд захватывает, при том микитась не против. Просто одна банда меняет другую, при этом сплошной договорняк.
Откуда инфа?
ОБС...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ
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