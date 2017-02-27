Откуда инфа?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 13:51
Откуда инфа?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:09
ОБС...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:13
Курс пойдет вверх, когда кол-во голосующих за "ниже 23" обгонит кол-во голосующих за "выше 24.5"...
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:20
Не продает, а размещает. И не НБУ, а на аукционах Мінфина. Учите матчасть.
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:23
Re: Валютный рынок в контексте ДС
https://news.finance.ua/ru/news/-/45698 ... aet-dollar
............По словам экономиста Алексея Куща, доллар еще может немного подешеветь. Однако это временное явление.“Порог сопротивления – это точка 24 гривны за доллар. От него начнется осенне-зимняя девальвация. Она не будет глубокой и резкой. 24-28 гривен за доллар – тот коридор, в котором гривна может двигаться под влиянием тех или иных факторов”............
Я и не писал, что схемы прекратятся, там есть типы,на которых печатки ставить негде,поэтому бабло косилось,косится и будет коситься.
Я писал лишь о том, что откровенно примитивные, босяцкие, гоп-стоповские
схемы ,которые мы имели счастье наблюдать последние пять лет - таки прекратятся, а это уже осторожный оптимизм.
Не только мы это все понимаем, МВФ-овцы - я удивлен , но ,похоже они таки не лохи, после того, как Гончарук пообещал тусить с Беней "в шоколадке" - только полные ид-иоты могли бы дать на данном этапе денег.
Они и не дали.
Чем там МБ думает и НБУ -непонятно, они уже к ОВГЗ относятся как алкаш к бутылке,
но обычные пахари ЧР все-таки сравняли наличные курсы с безнальными
(впервые за достаточно продолжительное время),
а это сигнал,господа,
который стоит нам всем взять на заметку.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 вер, 2019 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:24
Да ладно, это Вы просто от зависти.... Не нужно путать Киев и Гуанчжоу. Тут Льоня землёй в основном и при большой конкуренции и на развалинах, а там осталась вертикаль власти да и с развитием не так как в Киеве.
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:46
Вы знаете, я таким людям не завидую. Главное в жизни - это свобода. А любая зависимость, не важно от чего, это минус свободе. Ну какой, скажите смысл, нахомячить 13 тонн золота без возможности его потратить... Впрочем, обо всем этом уже много раз пИсано. Корейко в помощь... (Ильф и Петров)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 26 вер, 2019 14:49
Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............26.09.2019............27.09.2019
дата розрахунку............25.09.2019............26.09.2019
Долар США...................2412,0199.............2418,6956
После полудня гривна отыграла 1.2 копейки.
Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия с традиционно широким спредом. Вдохновленные вчерашним ростом, который был результатом усилий НБУ, котировки сразу подросли на 5 копеек и остановились. После сорокаминутного периода стабильности, в 11-20 началось снижение. До 13-10 опустились на 6.5 копеек, после чего динамика ушла на обед. После обеда потеряли еще копейку. Похоже, что обороты упали достаточно рано.
Этот день в истории:
2017 - 2638.34 (-220)
2018 - 2814.28 (-416)
2016 - 2590.15
2015 - 2161.59
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:38
Наверное пришла пора уже выбрать Вам цвет шрифта... а то посты от Вас тяжело искать
Додано: Чет 26 вер, 2019 15:39
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Я поддерживаю.
Посты информативны. Нужно их выделять.
Ибо бывает трудно обнаружить среди потоков сознания
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 26 вер, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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