Додано: Чет 26 вер, 2019 14:23

............По словам экономиста Алексея Куща, доллар еще может немного подешеветь. Однако это временное явление.“Порог сопротивления – это точка 24 гривны за доллар. От него начнется осенне-зимняя девальвация. Она не будет глубокой и резкой. 24-28 гривен за доллар – тот коридор, в котором гривна может двигаться под влиянием тех или иных факторов”............Я и не писал, что схемы прекратятся, там есть типы,на которых печатки ставить негде,поэтому бабло косилось,косится и будет коситься.Я писал лишь о том, что откровенно примитивные, босяцкие, гоп-стоповскиесхемы ,которые мы имели счастье наблюдать последние пять лет - таки прекратятся, а это уже осторожный оптимизм.Не только мы это все понимаем, МВФ-овцы - я удивлен, но ,похоже они таки не лохи, после того, как Гончарук пообещал тусить с Беней "в шоколадке" - только полные ид-иоты могли бы дать на данном этапе денег.Они и не дали.Чем там МБ думает и НБУ -непонятно, они уже к ОВГЗ относятся как алкаш к бутылке,но обычные пахари ЧР все-таки сравняли наличные курсы с безнальными(впервые за достаточно продолжительное время),а это сигнал,господа,который стоит нам всем взять на заметку.