RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2235223622372238>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 204
Не нижче 24.50
46%
94
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
26
23.75 - 23.99
4%
8
23.50 - 23.74
5%
11
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 204
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 13:51

  hxbbgaf написав: Вон богдан уже укрбуд захватывает, при том микитась не против. Просто одна банда меняет другую, при этом сплошной договорняк.


Откуда инфа?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 2059
З нами з: 29.05.18
Подякував: 80 раз.
Подякували: 519 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:09

  shapo написав:
  hxbbgaf написав: Вон богдан уже укрбуд захватывает, при том микитась не против. Просто одна банда меняет другую, при этом сплошной договорняк.
Откуда инфа?
ОБС...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:13

Курс пойдет вверх, когда кол-во голосующих за "ниже 23" обгонит кол-во голосующих за "выше 24.5"...
Carbon_m
 
Повідомлень: 9
З нами з: 23.06.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:20

  hno3 написав:Кто то обьясните нешарящему, зачем НБУ продает ОВГЗ под высокий процент, ведь надо же будет отдавать значительно больше?
В чем логика НБУ?
Куда НБУ будет влаживать деньги чтобы покрыть проценты и еще заработать?


Не продает, а размещает. И не НБУ, а на аукционах Мінфина. Учите матчасть. :lol:
Лучше валютного кеша нет более прибыльного и ликвидного актива
KirillT8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 540
З нами з: 11.01.11
Подякував: 109 раз.
Подякували: 118 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:23

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://news.finance.ua/ru/news/-/45698 ... aet-dollar


............По словам экономиста Алексея Куща, доллар еще может немного подешеветь. Однако это временное явление.“Порог сопротивления – это точка 24 гривны за доллар. От него начнется осенне-зимняя девальвация. Она не будет глубокой и резкой. 24-28 гривен за доллар – тот коридор, в котором гривна может двигаться под влиянием тех или иных факторов”............


Я и не писал, что схемы прекратятся, там есть типы,на которых печатки ставить негде,поэтому бабло косилось,косится и будет коситься.

Я писал лишь о том, что откровенно примитивные, босяцкие, гоп-стоповские
схемы ,которые мы имели счастье наблюдать последние пять лет - таки прекратятся, а это уже осторожный оптимизм.

Не только мы это все понимаем, МВФ-овцы - я удивлен :), но ,похоже они таки не лохи, после того, как Гончарук пообещал тусить с Беней "в шоколадке" - только полные ид-иоты могли бы дать на данном этапе денег.

Они и не дали.

Чем там МБ думает и НБУ -непонятно, они уже к ОВГЗ относятся как алкаш к бутылке,
но обычные пахари ЧР все-таки сравняли наличные курсы с безнальными
(впервые за достаточно продолжительное время),
а это сигнал,господа,
который стоит нам всем взять на заметку.
Востаннє редагувалось Автор77 в Чет 26 вер, 2019 14:25, всього редагувалось 1 раз.
Автор77
 
Повідомлень: 429
З нами з: 09.11.16
Подякував: 53 раз.
Подякували: 530 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:24

  asti написав:
  Vadim V написав:Вот у кого надо учиться работать.
Бывший мэр китайского города Гуанчжоу прятал в подвале своего дома 13,5 тонны золота.
https://korrespondent.net/lifestyle/414 ... onn-zolota
прочитал я статейку.
Там опечатка наверное.
13,5 тонн золота это на сегодня около 650 миллионов долларов. Ну, для чиновника такого уровня это, в принципе, допустимо. А то что ему, как нашим мелкопоместным судьям баксы в банки закручивать и под грушу?! Ну несерьёзно, согласитесь!
Да и грушу в Китае поди найди ещё - все сакуры да мандарины! Но в статье ещё говорится, что у него ещё и наличку нашли на 268 МИЛЛИАРДОВ юаней, а это, на минуточку, 40 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!
Как по мне - это слишком, даже для мэра Гуанчжоу. Вон наш Лёня уж как работал, а и на полтора миллиарда не наскреб! Так что наверное очепятка//)) :) :)

Да ладно, это Вы просто от зависти.... Не нужно путать Киев и Гуанчжоу. Тут Льоня землёй в основном и при большой конкуренции и на развалинах, а там осталась вертикаль власти да и с развитием не так как в Киеве.
Sam17a
Аватар користувача
 
Повідомлень: 367
З нами з: 14.01.09
Подякував: 21 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:46

Вы знаете, я таким людям не завидую. Главное в жизни - это свобода. А любая зависимость, не важно от чего, это минус свободе. Ну какой, скажите смысл, нахомячить 13 тонн золота без возможности его потратить... Впрочем, обо всем этом уже много раз пИсано. Корейко в помощь... (Ильф и Петров)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1082
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 14:49

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............26.09.2019............27.09.2019
дата розрахунку............25.09.2019............26.09.2019
Долар США...................2412,0199.............2418,6956
После полудня гривна отыграла 1.2 копейки.
Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия с традиционно широким спредом. Вдохновленные вчерашним ростом, который был результатом усилий НБУ, котировки сразу подросли на 5 копеек и остановились. После сорокаминутного периода стабильности, в 11-20 началось снижение. До 13-10 опустились на 6.5 копеек, после чего динамика ушла на обед. После обеда потеряли еще копейку. Похоже, что обороты упали достаточно рано.

Этот день в истории:
2017 - 2638.34 (-220)
2018 - 2814.28 (-416)

2016 - 2590.15
2015 - 2161.59
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4246
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1637 раз.
Подякували: 3088 раз.
 
Профіль
5
4
7
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:38

  Сибарит написав:Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з.............26.09.2019............27.09.2019
дата розрахунку............25.09.2019............26.09.2019
Долар США...................2412,0199.............2418,6956
После полудня гривна отыграла 1.2 копейки.
Открылись чуть ниже вчерашнего закрытия с традиционно широким спредом. Вдохновленные вчерашним ростом, который был результатом усилий НБУ, котировки сразу подросли на 5 копеек и остановились. После сорокаминутного периода стабильности, в 11-20 началось снижение. До 13-10 опустились на 6.5 копеек, после чего динамика ушла на обед. После обеда потеряли еще копейку. Похоже, что обороты упали достаточно рано.

Этот день в истории:
2017 - 2638.34 (-220)
2018 - 2814.28 (-416)

2016 - 2590.15
2015 - 2161.59


Наверное пришла пора уже выбрать Вам цвет шрифта... а то посты от Вас тяжело искать :) :) :)
XsanyaX
 
Повідомлень: 18
З нами з: 28.02.14
Подякував: 8 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 15:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  XsanyaX написав:Наверное пришла пора уже выбрать Вам цвет шрифта... а то посты от Вас тяжело искать

Я поддерживаю.
Посты информативны. Нужно их выделять.
Ибо бывает трудно обнаружить среди потоков сознания :evil:
Востаннє редагувалось vovan_prm в Чет 26 вер, 2019 15:41, всього редагувалось 1 раз.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
1
 
Повідомлень: 2363
З нами з: 09.09.14
Подякував: 781 раз.
Подякували: 846 раз.
 
Профіль
2
  #<1 ... 2235223622372238>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Автор77, vovan_prm, Zebra і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 22, 23, 24
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
234 20785
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 22:26
Faceless
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1577, 1578, 1579
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15785 1888295
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 вер, 2019 21:49
greenozon
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6712 1456979
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76780)
26.09.2019 16:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.