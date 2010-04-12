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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:25
vovan_prm написав: XsanyaX написав:
Наверное пришла пора уже выбрать Вам цвет шрифта... а то посты от Вас тяжело искать
Я поддерживаю.
Посты информативны. Нужно их выделять.
Ибо бывает трудно обнаружить среди потоков сознания
Спасибо, но я такой же пользователь форума, как и все. У меня нет ни малейшего повода выделять свои сообщения.
К тому же, это противоречило бы цели, с которой я это делаю. Я ведь не даю никакой информации, которую было бы трудно найти в открытом доступе. Просто хочется, чтобы мы общими усилиями сохранили информационное наполнение ветки, и в этом деле мне хочется быть одним из многих.
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Сибарит
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:28
чик написав:
а мне странно читать, шо многие считают курс 24 реальным надолго...
долар буде падати далі? )))
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vovakwasov
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:58
asti написав: freeze написав: zzzzzz написав:
Как же задалбывают эти форумные писаки.
А как Вы относитесь к мнению Куща ?
Бред сивой кобылы.
Возможно, бред, а возможно, и нет. Трудно сказать, не зная кто инвестирует в ОВГЗ.
А по палладию, о кот. писал zzzzzz...
Хорошо помню, как РФ продвигала использование палладия в автомобилях вместо платины. Основной аргумент был - низкая цена. Тогда палладий стоил в несколько раз дешевле. В 2004-6 годах было примерно 200 долл. против 800 долл. платина. Сегодня 1650 против 929.
На мой взгляд, чистая манипуляция.[/quote]
да нет никакой манипуляции, в Китае неожиданно передвинули напораньше борьбу за экологию автовыбросов, резко увеличив потребление палладия, и всё...
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edvardd
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:58
Сибарит написав:
Просто хочется, чтобы мы общими усилиями сохранили информационное наполнение ветки, и в этом деле мне хочется быть одним из многих.
Моя каждодневная деятельность несколько отлична от тематики форума.
Потому могу лишь делиться собственными размышлениями по-поводу.
Иногда говорить о явлениях, в которых хорошо разбираюсь. Но последнее может звучать безапелляционно.
П.С. Подобранная из открытых источников информация в одном месте, дополненная профессиональными комментариями, дорогого стоит.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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