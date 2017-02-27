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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2236223722382239>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 209
Не нижче 24.50
45%
95
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
6%
12
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:25

  vovan_prm написав:
  XsanyaX написав:Наверное пришла пора уже выбрать Вам цвет шрифта... а то посты от Вас тяжело искать

Я поддерживаю.
Посты информативны. Нужно их выделять.
Ибо бывает трудно обнаружить среди потоков сознания :evil:

Спасибо, но я такой же пользователь форума, как и все. У меня нет ни малейшего повода выделять свои сообщения.
К тому же, это противоречило бы цели, с которой я это делаю. Я ведь не даю никакой информации, которую было бы трудно найти в открытом доступе. Просто хочется, чтобы мы общими усилиями сохранили информационное наполнение ветки, и в этом деле мне хочется быть одним из многих.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:28

  чик написав:а мне странно читать, шо многие считают курс 24 реальным надолго...


долар буде падати далі? )))
vovakwasov
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 16:58

  asti написав:
  freeze написав:
  zzzzzz написав:Как же задалбывают эти форумные писаки.
А как Вы относитесь к мнению Куща ?
Бред сивой кобылы.

Возможно, бред, а возможно, и нет. Трудно сказать, не зная кто инвестирует в ОВГЗ.
А по палладию, о кот. писал zzzzzz...
Хорошо помню, как РФ продвигала использование палладия в автомобилях вместо платины. Основной аргумент был - низкая цена. Тогда палладий стоил в несколько раз дешевле. В 2004-6 годах было примерно 200 долл. против 800 долл. платина. Сегодня 1650 против 929.
На мой взгляд, чистая манипуляция.[/quote]



да нет никакой манипуляции, в Китае неожиданно передвинули напораньше борьбу за экологию автовыбросов, резко увеличив потребление палладия, и всё...
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 17:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Сибарит написав:Просто хочется, чтобы мы общими усилиями сохранили информационное наполнение ветки, и в этом деле мне хочется быть одним из многих.

Моя каждодневная деятельность несколько отлична от тематики форума.
Потому могу лишь делиться собственными размышлениями по-поводу.
Иногда говорить о явлениях, в которых хорошо разбираюсь. Но последнее может звучать безапелляционно.

П.С. Подобранная из открытых источников информация в одном месте, дополненная профессиональными комментариями, дорогого стоит.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 18:56

шо за детский объём???

26 сентября валютчики опустили безналичный курс доллара на 8 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,09-24,12 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме — до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:06

  asti написав:
  Vadim V написав:Вот у кого надо учиться работать.
Бывший мэр китайского города Гуанчжоу прятал в подвале своего дома 13,5 тонны золота.
https://korrespondent.net/lifestyle/414 ... onn-zolota
прочитал я статейку.
Там опечатка наверное.
13,5 тонн золота это на сегодня около 650 миллионов долларов. Ну, для чиновника такого уровня это, в принципе, допустимо. А то что ему, как нашим мелкопоместным судьям баксы в банки закручивать и под грушу?! Ну несерьёзно, согласитесь!
Да и грушу в Китае поди найди ещё - все сакуры да мандарины! Но в статье ещё говорится, что у него ещё и наличку нашли на 268 МИЛЛИАРДОВ юаней, а это, на минуточку, 40 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!
Как по мне - это слишком, даже для мэра Гуанчжоу. Вон наш Лёня уж как работал, а и на полтора миллиарда не наскреб! Так что наверное очепятка//)) :) :)


В системе финансов китая гуанджоу имеет оочень большую долю,одну из самых жирных, там в китае было намедни с министром жд дорог , там ваще пещеры алладина, наши коррупционеры и бизнесмены аблизываються.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:19

Vadim V асти не дочитал,что этот товарищ был секретарем компартии КНР.
Яша
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:23

  Сибарит написав:
  vovan_prm написав:
  XsanyaX написав:Наверное пришла пора уже выбрать Вам цвет шрифта... а то посты от Вас тяжело искать

Я поддерживаю.
Посты информативны. Нужно их выделять.
Ибо бывает трудно обнаружить среди потоков сознания :evil:

Спасибо, но я такой же пользователь форума, как и все. У меня нет ни малейшего повода выделять свои сообщения.
К тому же, это противоречило бы цели, с которой я это делаю. Я ведь не даю никакой информации, которую было бы трудно найти в открытом доступе. Просто хочется, чтобы мы общими усилиями сохранили информационное наполнение ветки, и в этом деле мне хочется быть одним из многих.

Последние пару лет специально выискиваю ваши сообщения, как наиболее полезные в этой ветке в прикладном плане
Буду благодарен, если они будут как-то выделены.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:25

  Яша написав:Vadim V асти не дочитал,что этот товарищ был секретарем компартии КНР.

Какой такой секретарь? Там такой один Сыцзиньпин , тот, рядовой член партии , если ты не член то ты никто и украсть не сможеш ничего.
Востаннє редагувалось Vadim V в Чет 26 вер, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
Vadim V
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:42

Вышли данные по производству стали.

Август___Украина +8,5% ( мир +3,4% )
За 8 мес_Украина +4,7% ( мир +4,4% )
2018_____Украина -1,1% ( мир +4,5% )
2017_____Украина -6,4% ( мир +5,5% )
2016_____Украина +5,2%
Живите своим умом!
zzzzzz
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