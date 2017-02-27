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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 16:25
vovan_prm написав: XsanyaX написав:
Наверное пришла пора уже выбрать Вам цвет шрифта... а то посты от Вас тяжело искать
Я поддерживаю.
Посты информативны. Нужно их выделять.
Ибо бывает трудно обнаружить среди потоков сознания
Спасибо, но я такой же пользователь форума, как и все. У меня нет ни малейшего повода выделять свои сообщения.
К тому же, это противоречило бы цели, с которой я это делаю. Я ведь не даю никакой информации, которую было бы трудно найти в открытом доступе. Просто хочется, чтобы мы общими усилиями сохранили информационное наполнение ветки, и в этом деле мне хочется быть одним из многих.
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Сибарит
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:28
чик написав:
а мне странно читать, шо многие считают курс 24 реальным надолго...
долар буде падати далі? )))
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vovakwasov
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Додано: Чет 26 вер, 2019 16:58
asti написав: freeze написав: zzzzzz написав:
Как же задалбывают эти форумные писаки.
А как Вы относитесь к мнению Куща ?
Бред сивой кобылы.
Возможно, бред, а возможно, и нет. Трудно сказать, не зная кто инвестирует в ОВГЗ.
А по палладию, о кот. писал zzzzzz...
Хорошо помню, как РФ продвигала использование палладия в автомобилях вместо платины. Основной аргумент был - низкая цена. Тогда палладий стоил в несколько раз дешевле. В 2004-6 годах было примерно 200 долл. против 800 долл. платина. Сегодня 1650 против 929.
На мой взгляд, чистая манипуляция.[/quote]
да нет никакой манипуляции, в Китае неожиданно передвинули напораньше борьбу за экологию автовыбросов, резко увеличив потребление палладия, и всё...
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edvardd
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Додано: Чет 26 вер, 2019 17:58
Сибарит написав:
Просто хочется, чтобы мы общими усилиями сохранили информационное наполнение ветки, и в этом деле мне хочется быть одним из многих.
Моя каждодневная деятельность несколько отлична от тематики форума.
Потому могу лишь делиться собственными размышлениями по-поводу.
Иногда говорить о явлениях, в которых хорошо разбираюсь. Но последнее может звучать безапелляционно.
П.С. Подобранная из открытых источников информация в одном месте, дополненная профессиональными комментариями, дорогого стоит.
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
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vovan_prm
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Додано: Чет 26 вер, 2019 18:56
26 сентября валютчики опустили безналичный курс доллара на 8 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,09-24,12 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме — до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.
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edvardd
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:06
asti написав:
прочитал я статейку.
Там опечатка наверное.
13,5 тонн золота это на сегодня около 650 миллионов долларов. Ну, для чиновника такого уровня это, в принципе, допустимо. А то что ему, как нашим мелкопоместным судьям баксы в банки закручивать и под грушу?! Ну несерьёзно, согласитесь!
Да и грушу в Китае поди найди ещё - все сакуры да мандарины! Но в статье ещё говорится, что у него ещё и наличку нашли на 268 МИЛЛИАРДОВ юаней, а это, на минуточку, 40 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!
Как по мне - это слишком, даже для мэра Гуанчжоу. Вон наш Лёня уж как работал, а и на полтора миллиарда не наскреб! Так что наверное очепятка//))
В системе финансов китая гуанджоу имеет оочень большую долю,одну из самых жирных, там в китае было намедни с министром жд дорог , там ваще пещеры алладина, наши коррупционеры и бизнесмены аблизываються.
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Vadim V
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:19
Vadim V асти не дочитал,что этот товарищ был секретарем компартии КНР.
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Яша
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:23
Сибарит написав: vovan_prm написав: XsanyaX написав:
Наверное пришла пора уже выбрать Вам цвет шрифта... а то посты от Вас тяжело искать
Я поддерживаю.
Посты информативны. Нужно их выделять.
Ибо бывает трудно обнаружить среди потоков сознания
Спасибо, но я такой же пользователь форума, как и все. У меня нет ни малейшего повода выделять свои сообщения.
К тому же, это противоречило бы цели, с которой я это делаю. Я ведь не даю никакой информации, которую было бы трудно найти в открытом доступе. Просто хочется, чтобы мы общими усилиями сохранили информационное наполнение ветки, и в этом деле мне хочется быть одним из многих.
Последние пару лет специально выискиваю ваши сообщения, как наиболее полезные в этой ветке в прикладном плане
Буду благодарен, если они будут как-то выделены.
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juristkostya
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:25
Яша написав:Vadim V
асти не дочитал,что этот товарищ был секретарем компартии КНР.
Какой такой секретарь? Там такой один Сыцзиньпин , тот, рядовой член партии , если ты не член то ты никто и украсть не сможеш ничего.
Востаннє редагувалось Vadim V
в Чет 26 вер, 2019 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Vadim V
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:42
Вышли данные по производству стали.
Август___Украина +8,5% ( мир +3,4% )
За 8 мес_Украина +4,7% ( мир +4,4% )
2018_____Украина -1,1% ( мир +4,5% )
2017_____Украина -6,4% ( мир +5,5% )
2016_____Украина +5,2%
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ
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