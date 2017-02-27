asti написав:

Vadim V написав: Вот у кого надо учиться работать.

Бывший мэр китайского города Гуанчжоу прятал в подвале своего дома 13,5 тонны золота.

https://korrespondent.net/lifestyle/414 ... onn-zolota Вот у кого надо учиться работать.Бывший мэр китайского города Гуанчжоу прятал в подвале своего дома 13,5 тонны золота.

прочитал я статейку.Там опечатка наверное.13,5 тонн золота это на сегодня около 650 миллионов долларов. Ну, для чиновника такого уровня это, в принципе, допустимо. А то что ему, как нашим мелкопоместным судьям баксы в банки закручивать и под грушу?! Ну несерьёзно, согласитесь!Да и грушу в Китае поди найди ещё - все сакуры да мандарины! Но в статье ещё говорится, что у него ещё и наличку нашли на 268 МИЛЛИАРДОВ юаней, а это, на минуточку, 40 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!Как по мне - это слишком, даже для мэра Гуанчжоу. Вон наш Лёня уж как работал, а и на полтора миллиарда не наскреб! Так что наверное очепятка//))