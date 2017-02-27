Ну не знаю, даже для секретаря компартии КНР скоммуниздить 40 миллиардов долларов это уже за гранью. Такие деньги просто нереально как-то скрыть. Если речь идёт о нале, то это несколько камазов!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:48
Ну не знаю, даже для секретаря компартии КНР скоммуниздить 40 миллиардов долларов это уже за гранью. Такие деньги просто нереально как-то скрыть. Если речь идёт о нале, то это несколько камазов!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Совы что-то не видно с данными о ликвидности
и прогнозом ее достаточности/недостаточности для роста курса
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:52
даже интересно стало.
когда последний раз такой объем был? в 1998?
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:02
Самое интересное будет если окажется что эти 80 миллионов покупал НБУ А у остальных закончилась гривна
ПС. Что уже даже ндсникам не нужны грязные иностранные бумажки?
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Обратите внимание как валится евро и польский злотый, и укрепляется гривна и египетский фунт - ждемс поляков на плантации собирать картошку и горох.
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