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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2236223722382239

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 209
Не нижче 24.50
45%
95
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
6%
12
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:48

  Яша написав:Vadim V асти не дочитал,что этот товарищ был секретарем компартии КНР.
Ну не знаю, даже для секретаря компартии КНР скоммуниздить 40 миллиардов долларов это уже за гранью. Такие деньги просто нереально как-то скрыть. Если речь идёт о нале, то это несколько камазов!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Совы что-то не видно с данными о ликвидности
и прогнозом ее достаточности/недостаточности для роста курса
*******
valya
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:52

  edvardd написав:26 сентября валютчики опустили безналичный курс доллара на 8 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,09-24,12 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме — до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.


даже интересно стало.
когда последний раз такой объем был? в 1998?
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:02

  Moneta написав:
  edvardd написав:26 сентября валютчики опустили безналичный курс доллара на 8 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,09-24,12 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме — до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.


даже интересно стало.
когда последний раз такой объем был? в 1998?


Самое интересное будет если окажется что эти 80 миллионов покупал НБУ :mrgreen: А у остальных закончилась гривна :lol:

ПС. Что уже даже ндсникам не нужны грязные иностранные бумажки?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Обратите внимание как валится евро и польский злотый, и укрепляется гривна и египетский фунт - ждемс поляков на плантации собирать картошку и горох.
Zebra
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