edvardd написав:26 сентября валютчики опустили безналичный курс доллара на 8 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,09-24,12 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме — до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.
даже интересно стало. когда последний раз такой объем был? в 1998?
edvardd написав:26 сентября валютчики опустили безналичный курс доллара на 8 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,09-24,12 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме — до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.
даже интересно стало. когда последний раз такой объем был? в 1998?
Самое интересное будет если окажется что эти 80 миллионов покупал НБУ А у остальных закончилась гривна
ПС. Что уже даже ндсникам не нужны грязные иностранные бумажки?
Специально для hxbbgaf Для чтения на ночь. С соседней ветки. Правда не у нас, а у северных соседей.
"Дождались того, чего так боялись все. Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) передает сведения по налоговой амнистии в суды в качестве доказательной базы против декларантов, проходящих по уголовному делу. Получается, что ранее освобожденные от налогов по амнистии лица, переходят в разряд обвиняемых."
zzzzzz написав:норму о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами.
В принципе правильная норма (если ее не извратят в процедуре реализации). В ситуации, когда огромное количество клаптиков земли (наделов) обрабатывается одним арендатором, по-другому и не будет. Ну не продаст же собственник свой гектар стороннему покупателю, когда все участки вокруг куплены предыдущим арендатором. Тут самое сложное - описать процедуру и механизм. И вот именно здесь, боюсь, всех и нажухают. как с тем же сквиз-аутом с акциями (идея в принципе верная, а вот реализация - жуть).
А мені вже в голові крутиться схема, щось типу, орендатор готовий викупити по 500$ при реальній ціні на момент, для прикладу 3000-5000$) Тільки за 3000-5000 ти не можеш продати, чому, читай пост вище
Реальну ціну встановить ринок! І вона виявиться для когось ну дуже замалою! Це як бажання продати землю в якійсь Забурбелівці по ціні Буковеля! При нинішніх цьогорічних цінах на сільгосппродукцію для багатьох питання купівлі землі за яку ти вже заплатив як орендар буде неактуальним! Станом на сьогодні крім балаканини і дурнуватих коментарів від таких як КОМП більше ніякої ясності немає! Реформи ринку землі в цивілізованих країнах проходили від 8 до 20 років! У нас хочуть за декілька місяців! Ну - ну!
25.09.2019 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість відповідно до наданої 23.09.2019 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 7 664,08 млн гривень.
Металурги, гзк, аграрії... Арселору за два місяці (походу їм ще й відшкодування ПДВ затримували).