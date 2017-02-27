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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2237223822392240>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 209
Не нижче 24.50
45%
95
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
6%
12
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:48

  Яша написав:Vadim V асти не дочитал,что этот товарищ был секретарем компартии КНР.
Ну не знаю, даже для секретаря компартии КНР скоммуниздить 40 миллиардов долларов это уже за гранью. Такие деньги просто нереально как-то скрыть. Если речь идёт о нале, то это несколько камазов!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Совы что-то не видно с данными о ликвидности
и прогнозом ее достаточности/недостаточности для роста курса
*******
valya
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 19:52

  edvardd написав:26 сентября валютчики опустили безналичный курс доллара на 8 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,09-24,12 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме — до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.


даже интересно стало.
когда последний раз такой объем был? в 1998?
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Moneta
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:02

  Moneta написав:
  edvardd написав:26 сентября валютчики опустили безналичный курс доллара на 8 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,09-24,12 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме — до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.


даже интересно стало.
когда последний раз такой объем был? в 1998?


Самое интересное будет если окажется что эти 80 миллионов покупал НБУ :mrgreen: А у остальных закончилась гривна :lol:

ПС. Что уже даже ндсникам не нужны грязные иностранные бумажки?
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Обратите внимание как валится евро и польский злотый, и укрепляется гривна и египетский фунт - ждемс поляков на плантации собирать картошку и горох.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:19

Специально для hxbbgaf
Для чтения на ночь.
С соседней ветки.
Правда не у нас, а у северных соседей.

"Дождались того, чего так боялись все. Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) передает сведения по налоговой амнистии в суды в качестве доказательной базы против декларантов, проходящих по уголовному делу. Получается, что ранее освобожденные от налогов по амнистии лица, переходят в разряд обвиняемых."

https://internationalwealth.info/tax-pl ... inal-case/
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:20

  twin написав:
  Dimar написав:
  zzzzzz написав:норму о первоочередном праве покупки земли нынешними арендаторами. :mrgreen:

В принципе правильная норма (если ее не извратят в процедуре реализации).
В ситуации, когда огромное количество клаптиков земли (наделов) обрабатывается одним арендатором, по-другому и не будет. Ну не продаст же собственник свой гектар стороннему покупателю, когда все участки вокруг куплены предыдущим арендатором.
Тут самое сложное - описать процедуру и механизм.
И вот именно здесь, боюсь, всех и нажухают. как с тем же сквиз-аутом с акциями (идея в принципе верная, а вот реализация - жуть).

А мені вже в голові крутиться схема, щось типу, орендатор готовий викупити по 500$ при реальній ціні на момент, для прикладу 3000-5000$) Тільки за 3000-5000 ти не можеш продати, чому, читай пост вище :mrgreen:

Реальну ціну встановить ринок! І вона виявиться для когось ну дуже замалою! Це як бажання продати землю в якійсь Забурбелівці по ціні Буковеля! При нинішніх цьогорічних цінах на сільгосппродукцію для багатьох питання купівлі землі за яку ти вже заплатив як орендар буде неактуальним! Станом на сьогодні крім балаканини і дурнуватих коментарів від таких як КОМП більше ніякої ясності немає! Реформи ринку землі в цивілізованих країнах проходили від 8 до 20 років! У нас хочуть за декілька місяців! Ну - ну!
Qwerty
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:39

  zzzzzz написав:Объем покупок валюты НБУ на межбанке в гривнах

Среда - 0,494 млрд
Четверг - 1,956 млрд
Пятница - 3,154 млрд
Понедельник - 2,919 млрд
Вторник - 1,506 млрд
Среда - 3,512 млрд
Всего - 13,541 млрд

Нерезы купили только на 8 млрд.грн.

Вывод. Без нерезов предложение валюты превышало спрос в указанные дни в эквиваленте 5,5 млрд.грн


значит к 23 идем? Если кроме нерезов еще кто-то продает бабки?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:42

  zzzzzz написав:Фига себе :shock:

25.09.2019 органи Казначейства забезпечили відшкодування податку на додану вартість відповідно до наданої 23.09.2019 Міністерством фінансів України інформації про узгоджені суми бюджетного відшкодування з Реєстру заяв про повернення суми бюджетного відшкодування податку на додану вартість на загальну суму 7 664,08 млн гривень.


Металурги, гзк, аграрії...
Арселору за два місяці (походу їм ще й відшкодування ПДВ затримували).
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:45

Продавцы не хотят продавать по такому курсу.
А покупатели ждут, что "завтра" будет дешевле.

Дело пахнет разворотом.
Продавцы будут придерживать. т.к. "завтра" будет дороже, а покупатели ринутся скупать, "пока не подорожало"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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