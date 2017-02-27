Ну не знаю, даже для секретаря компартии КНР скоммуниздить 40 миллиардов долларов это уже за гранью. Такие деньги просто нереально как-то скрыть. Если речь идёт о нале, то это несколько камазов!
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:48
Ну не знаю, даже для секретаря компартии КНР скоммуниздить 40 миллиардов долларов это уже за гранью. Такие деньги просто нереально как-то скрыть. Если речь идёт о нале, то это несколько камазов!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 26 вер, 2019 19:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Совы что-то не видно с данными о ликвидности
и прогнозом ее достаточности/недостаточности для роста курса
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Додано: Чет 26 вер, 2019 19:52
даже интересно стало.
когда последний раз такой объем был? в 1998?
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Додано: Чет 26 вер, 2019 20:02
Самое интересное будет если окажется что эти 80 миллионов покупал НБУ А у остальных закончилась гривна
ПС. Что уже даже ндсникам не нужны грязные иностранные бумажки?
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Обратите внимание как валится евро и польский злотый, и укрепляется гривна и египетский фунт - ждемс поляков на плантации собирать картошку и горох.
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:19
Специально для hxbbgaf
Для чтения на ночь.
С соседней ветки.
Правда не у нас, а у северных соседей.
"Дождались того, чего так боялись все. Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) передает сведения по налоговой амнистии в суды в качестве доказательной базы против декларантов, проходящих по уголовному делу. Получается, что ранее освобожденные от налогов по амнистии лица, переходят в разряд обвиняемых."
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:20
Реальну ціну встановить ринок! І вона виявиться для когось ну дуже замалою! Це як бажання продати землю в якійсь Забурбелівці по ціні Буковеля! При нинішніх цьогорічних цінах на сільгосппродукцію для багатьох питання купівлі землі за яку ти вже заплатив як орендар буде неактуальним! Станом на сьогодні крім балаканини і дурнуватих коментарів від таких як КОМП більше ніякої ясності немає! Реформи ринку землі в цивілізованих країнах проходили від 8 до 20 років! У нас хочуть за декілька місяців! Ну - ну!
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:39
значит к 23 идем? Если кроме нерезов еще кто-то продает бабки?
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:42
Металурги, гзк, аграрії...
Арселору за два місяці (походу їм ще й відшкодування ПДВ затримували).
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:45
Продавцы не хотят продавать по такому курсу.
А покупатели ждут, что "завтра" будет дешевле.
Дело пахнет разворотом.
Продавцы будут придерживать. т.к. "завтра" будет дороже, а покупатели ринутся скупать, "пока не подорожало"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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