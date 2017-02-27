Фунт, к стати, перестал укрепляться. Уже месяц стоит на одних уровнях. Правда, египтяне майданить начали...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 20:49
Фунт, к стати, перестал укрепляться. Уже месяц стоит на одних уровнях. Правда, египтяне майданить начали...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:00
Форумчани, не похвастатись хочу, але думку сказати: якщо є валюта - то витрачайте її на валютні товари! Не перевертатись в гривню, бо будуть збитки, або втрачені дохідності. Стратегію - «жити за кордоном - на дохід в гривні», - ніхто не відміняв! Закордонні українці мені всі в один голос говорять - а що ви там забули (в Україні)? Шкода. А що робити тим українцям, які собі не можуть дозволити цього закордонного життя? Здоров‘я всім форумчанам та удачі! Не розкидайтесь валютой, бо тут в Європі (де я щас знаходжусь) дуже її цінять!
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:05
Он всегда в своих оценках очень сильно занижает объемы торгов. Я давно обратил внимание на его оценки.
Объем сегодняшних торгов НБУ опубликует в понедельник, тогда и будем искать рекорды.
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:10
Дружище, ты забываешь, что экспортеры уже не те, что были раньше. Основной экспорт ведь сейчас сельскохозяйственный. При нынешнем рекордном урожае и в условиях оптимизации операционной деятельности они нуждаются в живых деньгах постоянно (ремонт техники, аренда элеваторов, удобрения). Пора готовиться и к посевам озимых. Поэтому они продают более 90% поступающей валютной выручки. Им не критичен курс валюты на межбанке, а с таким урожаем даже на европейские импортные закупочные цены им почти наплевать. Для них критичны возможные эмбарго, квоты, фитосанитарные преграды для их зерновых.
А вот покупатели китайского говна действительно ждут курса еще ниже. Тренд текущий они видят, НБУ с потугами приостановить падение доллара тоже. Почему бы не рискнуть? Тем более продажи импортных товаров сейчас не блещут, как это было при Януковиче.
Разворот возможен когда аграрники залягут в зимнюю лежку и начнут выбирать момент, чтобы продать остатки урожая, которые они загрузили в элеваторы.
Востаннє редагувалось buratinyo в Чет 26 вер, 2019 21:20, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 26 вер, 2019 21:17
на курсах пишут про 100 лимонов +-
и к аналогиям:
По данным Morgan Stanley, за неделю до 18 сентября в фонды, которые инвестируют в активы развивающихся стран, поступило 933 млн долларов по сравнению с 443 млн долларов на предыдущей неделе.
Всего за несколько дней до того, как центральный банк Египта, согласно прогнозам, снизит базовую процентную ставку, опасения, что редкие протесты против правительства президента Абдель-Фаттахаас-Сиси могут обостриться, привели к падению долларовых облигаций страны. Египет заманивает инвесторов в облигации одной из самых высоких реальных процентных ставок в мире
«Если политическая неопределенность возрастет, негативное влияние на египетские рисковые активы может быть более продолжительным», — написал Фарук Сусса, экономист Goldman Sachs в Лондоне
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