Додано: Чет 26 вер, 2019 21:10

Вкладчик1234 написав: Продавцы не хотят продавать по такому курсу.

А покупатели ждут, что "завтра" будет дешевле.



Дело пахнет разворотом.

Продавцы будут придерживать. т.к. "завтра" будет дороже, а покупатели ринутся скупать, "пока не подорожало" Продавцы не хотят продавать по такому курсу.А покупатели ждут, что "завтра" будет дешевле.Дело пахнет разворотом.Продавцы будут придерживать. т.к. "завтра" будет дороже, а покупатели ринутся скупать, "пока не подорожало"

Дружище, ты забываешь, что экспортеры уже не те, что были раньше. Основной экспорт ведь сейчас сельскохозяйственный. При нынешнем рекордном урожае и в условиях оптимизации операционной деятельности они нуждаются в живых деньгах постоянно (ремонт техники, аренда элеваторов, удобрения). Пора готовиться и к посевам озимых. Поэтому они продают более 90% поступающей валютной выручки. Им не критичен курс валюты на межбанке, а с таким урожаем даже на европейские импортные закупочные цены им почти наплевать. Для них критичны возможные эмбарго, квоты, фитосанитарные преграды для их зерновых.А вот покупатели китайского говна действительно ждут курса еще ниже. Тренд текущий они видят, НБУ с потугами приостановить падение доллара тоже. Почему бы не рискнуть? Тем более продажи импортных товаров сейчас не блещут, как это было при Януковиче.Разворот возможен когда аграрники залягут в зимнюю лежку и начнут выбирать момент, чтобы продать остатки урожая, которые они загрузили в элеваторы.