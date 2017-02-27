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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2238223922402241>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 209
Не нижче 24.50
45%
95
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
6%
12
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 209
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 20:49

  Zebra написав:Обратите внимание как валится евро и польский злотый, и укрепляется гривна и египетский фунт - ждемс поляков на плантации собирать картошку и горох.
Фунт, к стати, перестал укрепляться. Уже месяц стоит на одних уровнях. Правда, египтяне майданить начали...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:00

  Investor_33 написав:
  Petro2004 написав:А тим часом я витрачаю, нікому не потрібну, дешеву валюту, в Європі. Ціни, по курсу в грн., - просто радують! З кожнем днем укріпляжа - як бальзам на душу!

Вот и я порадовался за Вас.
Только не понятно зачем считаете свои расходы в гривне и почему они Вас радуют если купили эту валюту раньше и дороже?)

Форумчани, не похвастатись хочу, але думку сказати: якщо є валюта - то витрачайте її на валютні товари! Не перевертатись в гривню, бо будуть збитки, або втрачені дохідності. Стратегію - «жити за кордоном - на дохід в гривні», - ніхто не відміняв! Закордонні українці мені всі в один голос говорять - а що ви там забули (в Україні)? Шкода. А що робити тим українцям, які собі не можуть дозволити цього закордонного життя? Здоров‘я всім форумчанам та удачі! Не розкидайтесь валютой, бо тут в Європі (де я щас знаходжусь) дуже її цінять!
Petro2004
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:05

  Moneta написав:
  edvardd написав:26 сентября валютчики опустили безналичный курс доллара на 8 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,09-24,12 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме — до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.


даже интересно стало.
когда последний раз такой объем был? в 1998?

Он всегда в своих оценках очень сильно занижает объемы торгов. Я давно обратил внимание на его оценки.
Объем сегодняшних торгов НБУ опубликует в понедельник, тогда и будем искать рекорды.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:10

  Вкладчик1234 написав:Продавцы не хотят продавать по такому курсу.
А покупатели ждут, что "завтра" будет дешевле.

Дело пахнет разворотом.
Продавцы будут придерживать. т.к. "завтра" будет дороже, а покупатели ринутся скупать, "пока не подорожало"

Дружище, ты забываешь, что экспортеры уже не те, что были раньше. Основной экспорт ведь сейчас сельскохозяйственный. При нынешнем рекордном урожае и в условиях оптимизации операционной деятельности они нуждаются в живых деньгах постоянно (ремонт техники, аренда элеваторов, удобрения). Пора готовиться и к посевам озимых. Поэтому они продают более 90% поступающей валютной выручки. Им не критичен курс валюты на межбанке, а с таким урожаем даже на европейские импортные закупочные цены им почти наплевать. Для них критичны возможные эмбарго, квоты, фитосанитарные преграды для их зерновых.

А вот покупатели китайского говна действительно ждут курса еще ниже. Тренд текущий они видят, НБУ с потугами приостановить падение доллара тоже. Почему бы не рискнуть? Тем более продажи импортных товаров сейчас не блещут, как это было при Януковиче.
:D

Разворот возможен когда аграрники залягут в зимнюю лежку и начнут выбирать момент, чтобы продать остатки урожая, которые они загрузили в элеваторы.
Востаннє редагувалось buratinyo в Чет 26 вер, 2019 21:20, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:17

  Сибарит написав:
  Moneta написав:
  edvardd написав:26 сентября валютчики опустили безналичный курс доллара на 8 копеек, и межбанк закрылся в рамках 24,09-24,12 грн/$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Общий объем торгов он оценил в очень скромной сумме — до $80 млн. Рынок был очень вялым и малоподвижным.


даже интересно стало.
когда последний раз такой объем был? в 1998?

Он всегда в своих оценках очень сильно занижает объемы торгов. Я давно обратил внимание на его оценки.
Объем сегодняшних торгов НБУ опубликует в понедельник, тогда и будем искать рекорды.

на курсах пишут про 100 лимонов +-

и к аналогиям:
По данным Morgan Stanley, за неделю до 18 сентября в фонды, которые инвестируют в активы развивающихся стран, поступило 933 млн долларов по сравнению с 443 млн долларов на предыдущей неделе.
Всего за несколько дней до того, как центральный банк Египта, согласно прогнозам, снизит базовую процентную ставку, опасения, что редкие протесты против правительства президента Абдель-Фаттахаас-Сиси могут обостриться, привели к падению долларовых облигаций страны. Египет заманивает инвесторов в облигации одной из самых высоких реальных процентных ставок в мире
«Если политическая неопределенность возрастет, негативное влияние на египетские рисковые активы может быть более продолжительным», — написал Фарук Сусса, экономист Goldman Sachs в Лондоне
edvardd
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:53

  Долярчик написав:... свято #самоїкрасивої - триває!
- тепер, що доярка в Жмеринці, чи касирка з атб - можуть собі НАРЕШТІ дозволити купити і відкласти 100юсд! :)
#кінецьзубожінню! :)

папизже они заплатят за праздник 100юсд картошкой по 50 и мясом по 200

... то буде пАпіжже!
- а зараз розслабляємось і отримуємо задоволення! :D :mrgreen:

это напоминает нас %б;т а мы крепчаем ...
или совет девушкам - если вас насилуют расслабтесь и попробуйте получить удовольствие
=================================================================
Но вот сегодня пошел на базар молоко у бабок от 17 до 20 грн\литр , яйца домашние 4,5 грн\штука спросил и пошел в сильпо рядом и там по Совету Серфера нашел акционые продукты . По дороге на стихийном рынке увидел кукурузу спросил - 8 грн качан :shock: развернулся ушел в след кричали - "дам дешевле" ... Вот же ж пусть сами едут домой с кислым молоком и яйцами по 4,5 грн\ шт ...офигели блин ... Я мог бы купить , но считаю поднятие цен не обоснованным , меня как то озадачило что неделю назад по 3 грн, а тут опача 4,5 грн \ яйцо
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 21:56

Державний бюджет України в січні-серпні 2019 року зведено з профіцитом 2,38 млрд грн за дефіциту загального фонду 4,12 млрд грн, свідчать дані на сайті Державної казначейської служби (ДКСУ).
За її інформацією, запозичення за зазначений період становлять 318,77 млрд грн за запланованих 336,52 млрд грн, зокрема зовнішні - 262,61 млрд грн.
Погашення в січні-серпні досягли 262,7 млрд грн, із них за зовнішніми зобов'язаннями - 210,81 млрд грн.
Надходження від приватизації за вісім місяців становлять 369,133 млрд грн за запланованих на цей період 6,42 млрд грн :shock:
Загалом держбюджет країни за січень-серпень 2019 року одержав 671,8 млрд грн доходів, за загальним фондом цей показник становить 594,08 млрд грн за затвердженого плану 624,85 млрд грн.
Видатки держбюджету за цей період були на рівні 668,9 млрд грн, зокрема 600,38 млрд грн за загальним фондом за плану 655,95 млрд грн.
Згідно зі звітом ДКСУ, місцеві бюджети закрили зазначений період року з профіцитом 32,98 млрд грн, за загальним фондом профіцит становить 64,31 млрд грн.
Як свідчать дані, зведений бюджет України за січень-серпень виконано з профіцитом 35,36 млрд грн, за загальним фондом він становить 60,19 млрд грн.
Доходи держбюджету України в 2019 році визначено в розмірі 1,26 трлн грн, зокрема загального фонду - 928,51 млрд грн, видатки - 1,112 трлн грн і 1,005 трлн грн відповідно. https://ua.interfax.com.ua/news/economic/615486.html
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:13

  Carbon_m написав:Курс пойдет вверх, когда кол-во голосующих за "ниже 23" обгонит кол-во голосующих за "выше 24.5"...

это понятно за тем я и здесь что бы смотреть на подобные циферки.
Сколько мне медалек навесят если курс упадет до 21-22 и потом подниметься до 32-36 ? :mrgreen:
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  ТИХИЙ написав:Надходження від приватизації за вісім місяців становлять 369,133 млрд грн

:shock:
Точно млрд? Это как?
Не очепятка случайно? может миллионы?
Что можно продать на 369 миллиардов. Может уже гос.землю втихаря прихватизировали, а мы об этом ещё не знаем? :mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:26

  yama написав:=================================================================
Но вот сегодня пошел на базар молоко у бабок от 17 до 20 грн\литр , яйца домашние 4,5 грн\штука спросил и пошел в сильпо рядом и там по Совету Серфера нашел акционые продукты . По дороге на стихийном рынке увидел кукурузу спросил - 8 грн качан :shock: развернулся ушел в след кричали - "дам дешевле" ... Вот же ж пусть сами едут домой с кислым молоком и яйцами по 4,5 грн\ шт ...офигели блин ... Я мог бы купить , но считаю поднятие цен не обоснованным , меня как то озадачило что неделю назад по 3 грн, а тут опача 4,5 грн \ яйцо

Многие ненормальные предпочитают покупать на стихийных или нестихийных рынках, веруя, что оно домашнее, хотя на самом деле из того же Сильпо или с Троещины. Весьма сложно купить домашний творог напрямую у хозяев на базаре. Перекупы есть даже в селах, судя по всему.

По теме. Что-то меня напугало интервью с предс правления Аллы на УП. Особенно в части низкого старта инвесторов и замены коротких кредитов на длинные инвестиции со стороны зарубежных инвесторов.
Им (Алле) как бы прямых причин лукавить нет.
Как бы 23 не стало реальностью :oops:
Хотя отскок, понятно, будет. Но вот насчет 28 у меня смутные сомнения :?
Востаннє редагувалось Навуходоносор в Чет 26 вер, 2019 22:40, всього редагувалось 2 разів.
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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