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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2238223922402241

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 210
Не нижче 24.50
46%
96
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
6%
12
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:38

  Zebra написав:Обратите внимание как валится евро и польский злотый, и укрепляется гривна и египетский фунт - ждемс поляков на плантации собирать картошку и горох.

Евро валится из-за оч непоняток с Брекзитом.
В польше с 1 янв поднимают мин з/п, так что нашествие поляков пока откладывается. А что там с недвигой, кто следит?..
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:44

  yama написав: Но вот сегодня пошел на базар молоко у бабок от 17 до 20 грн\литр , яйца домашние 4,5 грн\штука спросил и пошел в сильпо рядом и там по Совету Серфера нашел акционые продукты . По дороге на стихийном рынке увидел кукурузу спросил - 8 грн качан :shock: развернулся ушел в след кричали - "дам дешевле" ... Вот же ж пусть сами едут домой с кислым молоком и яйцами по 4,5 грн\ шт ...офигели блин ... Я мог бы купить , но считаю поднятие цен не обоснованным , меня как то озадачило что неделю назад по 3 грн, а тут опача 4,5 грн \ яйцо

цены и себестоимость вообще вещи необоснованные. 10 лет занимался ценообразованием, всякого насмотрелся, например почему помидор стоит как персик? Потом что есть лох который возмущается но платит. Это единственная весомая причина. А лохов в нашей стране много, поэтому картошка и доллар по 50 (при минималке 4к) вполне логичный сценарий на ближайшие годы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:58

  чик написав:а мне странно читать, шо многие считают курс 24 реальным надолго...

До 23.xx недалеко вже. :wink:
Можливо, надовго. Складається враження, що зміцнення гривні зменшує "кормову базу" ахмєтки (судячи із завивань проплачених недоИкспертів). А це тренд тепер, здається. Законопроект №1210, натяки на демонополізацію тощо.
Для такої доброї справи готовий перетерпіти і 22.хх стільки, скільки знадобиться. 8)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:00

  edvardd написав:
Возможно, бред, а возможно, и нет. Трудно сказать, не зная кто инвестирует в ОВГЗ.
А по палладию, о кот. писал zzzzzz...
Хорошо помню, как РФ продвигала использование палладия в автомобилях вместо платины. Основной аргумент был - низкая цена. Тогда палладий стоил в несколько раз дешевле. В 2004-6 годах было примерно 200 долл. против 800 долл. платина. Сегодня 1650 против 929.
На мой взгляд, чистая манипуляция.




да нет никакой манипуляции, в Китае неожиданно передвинули напораньше борьбу за экологию автовыбросов, резко увеличив потребление палладия, и всё...

Можно было увеличить потребление платины, как это было раньше.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:27

  Alex2007 написав:
  ТИХИЙ написав:Надходження від приватизації за вісім місяців становлять 369,133 млрд грн

:shock:
Точно млрд? Это как?
Не очепятка случайно? может миллионы?
Что можно продать на 369 миллиардов. Может уже гос.землю втихаря прихватизировали, а мы об этом ещё не знаем? :mrgreen:

Не единственный вопрос по данному сообщению.
Державний бюджет України в січні-серпні 2019 року зведено з профіцитом 2,38 млрд грн за дефіциту загального фонду 4,12 млрд грн, свідчать дані на сайті Державної казначейської служби (ДКСУ)
.....
Згідно зі звітом ДКСУ, місцеві бюджети закрили зазначений період року з профіцитом 32,98 млрд грн, за загальним фондом профіцит становить 64,31 млрд грн.
Як свідчать дані, зведений бюджет України за січень-серпень виконано з профіцитом 35,36 млрд грн, за загальним фондом він становить 60,19 млрд грн...

Возможно, сейчас слишком поздно и я сквозь сон плохо соображаю, но так и не понял - у нас дефицит по общему фонду 4,12 млрд или профицит 64,31 млрд или 60,19 млрд?
Да и с общим профицитом 2,38 млрд последующие цифры как-то не сходятся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:05

  Навуходоносор написав:
  Zebra написав:Обратите внимание как валится евро и польский злотый, и укрепляется гривна и египетский фунт - ждемс поляков на плантации собирать картошку и горох.

Евро валится из-за оч непоняток с Брекзитом.
В польше с 1 янв поднимают мин з/п, так что нашествие поляков пока откладывается. А что там с недвигой, кто следит?..

Рост до 18-20% за год даже в небольших воеводских городах,и спрос высокий несмотря на рост цен.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:06

  vitaliian написав:
  yama написав: Но вот сегодня пошел на базар молоко у бабок от 17 до 20 грн\литр , яйца домашние 4,5 грн\штука спросил и пошел в сильпо рядом и там по Совету Серфера нашел акционые продукты . По дороге на стихийном рынке увидел кукурузу спросил - 8 грн качан :shock: развернулся ушел в след кричали - "дам дешевле" ... Вот же ж пусть сами едут домой с кислым молоком и яйцами по 4,5 грн\ шт ...офигели блин ... Я мог бы купить , но считаю поднятие цен не обоснованным , меня как то озадачило что неделю назад по 3 грн, а тут опача 4,5 грн \ яйцо

цены и себестоимость вообще вещи необоснованные. 10 лет занимался ценообразованием, всякого насмотрелся, например почему помидор стоит как персик? Потом что есть лох который возмущается но платит. Это единственная весомая причина. А лохов в нашей стране много, поэтому картошка и доллар по 50 (при минималке 4к) вполне логичный сценарий на ближайшие годы.

Золотые слова. Пока лох не начнет думать и бойкотировать неадекватные ценники-помидор будет продаваться дороже бананов.
LuckyG
 
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