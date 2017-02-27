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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 26 вер, 2019 22:38
Zebra написав:
Обратите внимание как валится евро и польский злотый, и укрепляется гривна и египетский фунт - ждемс поляков на плантации собирать картошку и горох.
Евро валится из-за оч непоняток с Брекзитом.
В польше с 1 янв поднимают мин з/п, так что нашествие поляков пока откладывается. А что там с недвигой, кто следит?..
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
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Додано: Чет 26 вер, 2019 22:44
yama написав:
Но вот сегодня пошел на базар молоко у бабок от 17 до 20 грн\литр , яйца домашние 4,5 грн\штука спросил и пошел в сильпо рядом и там по Совету Серфера нашел акционые продукты . По дороге на стихийном рынке увидел кукурузу спросил - 8 грн качан
развернулся ушел в след кричали - "дам дешевле" ... Вот же ж пусть сами едут домой с кислым молоком и яйцами по 4,5 грн\ шт ...офигели блин ... Я мог бы купить , но считаю поднятие цен не обоснованным , меня как то озадачило что неделю назад по 3 грн, а тут опача 4,5 грн \ яйцо
цены и себестоимость вообще вещи необоснованные. 10 лет занимался ценообразованием, всякого насмотрелся, например почему помидор сто
ит как персик? Потом что есть лох который возмущается но платит. Это единственная весомая причина. А лохов в нашей стране много, поэтому картошка и доллар по 50 (при минималке 4к) вполне логичный сценарий на ближайшие годы.
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vitaliian
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Додано: Чет 26 вер, 2019 22:58
чик написав:
а мне странно читать, шо многие считают курс 24 реальным надолго...
До 23.xx недалеко вже.
Можливо, надовго. Складається враження, що зміцнення гривні зменшує "кормову базу" ахмєтки (судячи із завивань проплачених недоИкспертів). А це тренд тепер, здається. Законопроект №1210, натяки на демонополізацію тощо.
Для такої доброї справи готовий перетерпіти і 22.хх стільки, скільки знадобиться.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:00
edvardd написав:
Возможно, бред, а возможно, и нет. Трудно сказать, не зная кто инвестирует в ОВГЗ.
А по палладию, о кот. писал zzzzzz...
Хорошо помню, как РФ продвигала использование палладия в автомобилях вместо платины. Основной аргумент был - низкая цена. Тогда палладий стоил в несколько раз дешевле. В 2004-6 годах было примерно 200 долл. против 800 долл. платина. Сегодня 1650 против 929.
На мой взгляд, чистая манипуляция.
да нет никакой манипуляции, в Китае неожиданно передвинули напораньше борьбу за экологию автовыбросов, резко увеличив потребление палладия, и всё...
Можно было увеличить потребление платины, как это было раньше.
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Додано: Чет 26 вер, 2019 23:27
Alex2007 написав:
ТИХИЙ написав:
Надходження від приватизації за вісім місяців становлять 369,133 млрд
грн
Точно млрд? Это как?
Не очепятка случайно? может миллионы?
Что можно продать на 369 миллиардов. Может уже гос.землю втихаря прихватизировали, а мы об этом ещё не знаем?
Не единственный вопрос по данному сообщению.
Державний бюджет України в січні-серпні 2019 року зведено з профіцитом 2,38 млрд грн за дефіциту загального фонду 4,12 млрд грн, свідчать дані на сайті Державної казначейської служби (ДКСУ)
.....
Згідно зі звітом ДКСУ, місцеві бюджети закрили зазначений період року з профіцитом 32,98 млрд грн, за загальним фондом профіцит становить 64,31 млрд грн.
Як свідчать дані, зведений бюджет України за січень-серпень виконано з профіцитом 35,36 млрд грн, за загальним фондом він становить 60,19 млрд грн...
Возможно, сейчас слишком поздно и я сквозь сон плохо соображаю, но так и не понял - у нас дефицит по общему фонду 4,12 млрд или профицит 64,31 млрд или 60,19 млрд?
Да и с общим профицитом 2,38 млрд последующие цифры как-то не сходятся.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:05
Навуходоносор написав: Zebra написав:
Обратите внимание как валится евро и польский злотый, и укрепляется гривна и египетский фунт - ждемс поляков на плантации собирать картошку и горох.
Евро валится из-за оч непоняток с Брекзитом.
В польше с 1 янв поднимают мин з/п, так что нашествие поляков пока откладывается. А что там с недвигой, кто следит?..
Рост до 18-20% за год даже в небольших воеводских городах,и спрос высокий несмотря на рост цен.
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:06
vitaliian написав: yama написав:
Но вот сегодня пошел на базар молоко у бабок от 17 до 20 грн\литр , яйца домашние 4,5 грн\штука спросил и пошел в сильпо рядом и там по Совету Серфера нашел акционые продукты . По дороге на стихийном рынке увидел кукурузу спросил - 8 грн качан
развернулся ушел в след кричали - "дам дешевле" ... Вот же ж пусть сами едут домой с кислым молоком и яйцами по 4,5 грн\ шт ...офигели блин ... Я мог бы купить , но считаю поднятие цен не обоснованным , меня как то озадачило что неделю назад по 3 грн, а тут опача 4,5 грн \ яйцо
цены и себестоимость вообще вещи необоснованные. 10 лет занимался ценообразованием, всякого насмотрелся, например почему помидор сто
ит как персик? Потом что есть лох который возмущается но платит. Это единственная весомая причина. А лохов в нашей стране много, поэтому картошка и доллар по 50 (при минималке 4к) вполне логичный сценарий на ближайшие годы.
Золотые слова. Пока лох не начнет думать и бойкотировать неадекватные ценники-помидор будет продаваться дороже бананов.
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