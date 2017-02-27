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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2239224022412242>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 210
Не нижче 24.50
46%
96
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
6%
12
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 210
Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:38

  Zebra написав:Обратите внимание как валится евро и польский злотый, и укрепляется гривна и египетский фунт - ждемс поляков на плантации собирать картошку и горох.

Евро валится из-за оч непоняток с Брекзитом.
В польше с 1 янв поднимают мин з/п, так что нашествие поляков пока откладывается. А что там с недвигой, кто следит?..
Не спрашивай, по ком гудит трансформатор. Это глупый вопрос; он гудит сам по себе.
Томаса Санкару - в каждую страну
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:44

  yama написав: Но вот сегодня пошел на базар молоко у бабок от 17 до 20 грн\литр , яйца домашние 4,5 грн\штука спросил и пошел в сильпо рядом и там по Совету Серфера нашел акционые продукты . По дороге на стихийном рынке увидел кукурузу спросил - 8 грн качан :shock: развернулся ушел в след кричали - "дам дешевле" ... Вот же ж пусть сами едут домой с кислым молоком и яйцами по 4,5 грн\ шт ...офигели блин ... Я мог бы купить , но считаю поднятие цен не обоснованным , меня как то озадачило что неделю назад по 3 грн, а тут опача 4,5 грн \ яйцо

цены и себестоимость вообще вещи необоснованные. 10 лет занимался ценообразованием, всякого насмотрелся, например почему помидор стоит как персик? Потом что есть лох который возмущается но платит. Это единственная весомая причина. А лохов в нашей стране много, поэтому картошка и доллар по 50 (при минималке 4к) вполне логичный сценарий на ближайшие годы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 22:58

  чик написав:а мне странно читать, шо многие считают курс 24 реальным надолго...

До 23.xx недалеко вже. :wink:
Можливо, надовго. Складається враження, що зміцнення гривні зменшує "кормову базу" ахмєтки (судячи із завивань проплачених недоИкспертів). А це тренд тепер, здається. Законопроект №1210, натяки на демонополізацію тощо.
Для такої доброї справи готовий перетерпіти і 22.хх стільки, скільки знадобиться. 8)
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:00

  edvardd написав:
Возможно, бред, а возможно, и нет. Трудно сказать, не зная кто инвестирует в ОВГЗ.
А по палладию, о кот. писал zzzzzz...
Хорошо помню, как РФ продвигала использование палладия в автомобилях вместо платины. Основной аргумент был - низкая цена. Тогда палладий стоил в несколько раз дешевле. В 2004-6 годах было примерно 200 долл. против 800 долл. платина. Сегодня 1650 против 929.
На мой взгляд, чистая манипуляция.




да нет никакой манипуляции, в Китае неожиданно передвинули напораньше борьбу за экологию автовыбросов, резко увеличив потребление палладия, и всё...

Можно было увеличить потребление платины, как это было раньше.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2019 23:27

  Alex2007 написав:
  ТИХИЙ написав:Надходження від приватизації за вісім місяців становлять 369,133 млрд грн

:shock:
Точно млрд? Это как?
Не очепятка случайно? может миллионы?
Что можно продать на 369 миллиардов. Может уже гос.землю втихаря прихватизировали, а мы об этом ещё не знаем? :mrgreen:

Не единственный вопрос по данному сообщению.
Державний бюджет України в січні-серпні 2019 року зведено з профіцитом 2,38 млрд грн за дефіциту загального фонду 4,12 млрд грн, свідчать дані на сайті Державної казначейської служби (ДКСУ)
.....
Згідно зі звітом ДКСУ, місцеві бюджети закрили зазначений період року з профіцитом 32,98 млрд грн, за загальним фондом профіцит становить 64,31 млрд грн.
Як свідчать дані, зведений бюджет України за січень-серпень виконано з профіцитом 35,36 млрд грн, за загальним фондом він становить 60,19 млрд грн...

Возможно, сейчас слишком поздно и я сквозь сон плохо соображаю, но так и не понял - у нас дефицит по общему фонду 4,12 млрд или профицит 64,31 млрд или 60,19 млрд?
Да и с общим профицитом 2,38 млрд последующие цифры как-то не сходятся.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:05

  Навуходоносор написав:
  Zebra написав:Обратите внимание как валится евро и польский злотый, и укрепляется гривна и египетский фунт - ждемс поляков на плантации собирать картошку и горох.

Евро валится из-за оч непоняток с Брекзитом.
В польше с 1 янв поднимают мин з/п, так что нашествие поляков пока откладывается. А что там с недвигой, кто следит?..

Рост до 18-20% за год даже в небольших воеводских городах,и спрос высокий несмотря на рост цен.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 00:06

  vitaliian написав:
  yama написав: Но вот сегодня пошел на базар молоко у бабок от 17 до 20 грн\литр , яйца домашние 4,5 грн\штука спросил и пошел в сильпо рядом и там по Совету Серфера нашел акционые продукты . По дороге на стихийном рынке увидел кукурузу спросил - 8 грн качан :shock: развернулся ушел в след кричали - "дам дешевле" ... Вот же ж пусть сами едут домой с кислым молоком и яйцами по 4,5 грн\ шт ...офигели блин ... Я мог бы купить , но считаю поднятие цен не обоснованным , меня как то озадачило что неделю назад по 3 грн, а тут опача 4,5 грн \ яйцо

цены и себестоимость вообще вещи необоснованные. 10 лет занимался ценообразованием, всякого насмотрелся, например почему помидор стоит как персик? Потом что есть лох который возмущается но платит. Это единственная весомая причина. А лохов в нашей стране много, поэтому картошка и доллар по 50 (при минималке 4к) вполне логичный сценарий на ближайшие годы.

Золотые слова. Пока лох не начнет думать и бойкотировать неадекватные ценники-помидор будет продаваться дороже бананов.
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  Навуходоносор написав:
Многие ненормальные предпочитают покупать на стихийных или нестихийных рынках, веруя, что оно домашнее, хотя на самом деле из того же Сильпо или с Троещины. Весьма сложно купить домашний творог напрямую у хозяев на базаре. Перекупы есть даже в селах, судя по всему.

та пусть он даже домашний - это скорее плохо, чем хорошо: соблюсти санитарию, лабораторный контроль за а входе и выходе, перевозку и хранение при низкой температуре - все это соблюсти в кустарных условиях практически нереально.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:14

  vitaliian написав:
  yama написав: Но вот сегодня пошел на базар молоко у бабок от 17 до 20 грн\литр , яйца домашние 4,5 грн\штука спросил и пошел в сильпо рядом и там по Совету Серфера нашел акционые продукты . По дороге на стихийном рынке увидел кукурузу спросил - 8 грн качан :shock: развернулся ушел в след кричали - "дам дешевле" ... Вот же ж пусть сами едут домой с кислым молоком и яйцами по 4,5 грн\ шт ...офигели блин ... Я мог бы купить , но считаю поднятие цен не обоснованным , меня как то озадачило что неделю назад по 3 грн, а тут опача 4,5 грн \ яйцо

цены и себестоимость вообще вещи необоснованные. 10 лет занимался ценообразованием, всякого насмотрелся, например почему помидор стоит как персик? Потом что есть лох который возмущается но платит. Это единственная весомая причина. А лохов в нашей стране много, поэтому картошка и доллар по 50 (при минималке 4к) вполне логичный сценарий на ближайшие годы.


А все потому что у нас за последние 2 года произошел рост зарплат без роста производительности труда.
Даже МВФ сегодня в своем релизе по итогам миссии это написал - рост зарплат,должен быть поддержан ростом производительности труда, а в Украине самая низка производительность в регионе.

Пресс релиз МВФ

https://www.imf.org/en/News/Articles/20 ... 85UJWR__u0

Рост заработной платы должен соответствовать повышению производительности труда, чтобы гарантировать конкурентоспособность.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:25

вирішив перевірити твердження многозета, дійсно МВФ таке видав,

Wage growth needs to be consistent with improvements in labor productivity, to safeguard competitiveness. With sustained reform implementation, Ukraine can become more closely integrated with the European economy and its supply chains, taking greater advantage also of the Deep and Comprehensive Free Trade Agreement with the EU.
+50грн !
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