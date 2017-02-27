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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22402241224222432244>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 211
Не нижче 24.50
45%
96
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
6%
13
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:28

Re: Валютный рынок в контексте ДС

"...производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС..."
(с)
Вот что важно. ИМХО
Моё среднесрочное кредо:
buy USD/UAH at market price
vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:30

Из-за плохой деловой среды, инвестиций, и, в частности, прямые иностранные инвестиции в Украине были намного ниже, чем в других странах региона. Этот недостаток инвестиций ограничил рост производительности (производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС), создание рабочих мест в частном секторе и повышение уровня жизни, несмотря на высококвалифицированную рабочую силу в Украине. В результате многие работники ищут работу за границей.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:36

  asti написав:
  Vadim V написав:Вот у кого надо учиться работать.
Бывший мэр китайского города Гуанчжоу прятал в подвале своего дома 13,5 тонны золота.
https://korrespondent.net/lifestyle/414 ... onn-zolota
прочитал я статейку.
Там опечатка наверное.
13,5 тонн золота это на сегодня около 650 миллионов долларов. Ну, для чиновника такого уровня это, в принципе, допустимо. А то что ему, как нашим мелкопоместным судьям баксы в банки закручивать и под грушу?! Ну несерьёзно, согласитесь!
Да и грушу в Китае поди найди ещё - все сакуры да мандарины! Но в статье ещё говорится, что у него ещё и наличку нашли на 268 МИЛЛИАРДОВ юаней, а это, на минуточку, 40 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ!
Как по мне - это слишком, даже для мэра Гуанчжоу. Вон наш Лёня уж как работал, а и на полтора миллиарда не наскреб! Так что наверное очепятка//)) :) :)

Вот оригинал 海口书记遭抄现金13.5吨 帐面2680亿 黄金满屋 https://www.powerapple.com/news/shi-zhe ... 21665.html :)
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:37

zzzzzz
Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:43

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Puente написав:Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...

Так вони просто тупо поділили доларовий ВВП на кількість населення, а треба порівнювати "штуки" на робоче рило. :)
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lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:43

  Puente написав:zzzzzz
Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...


Да нет, все просто. Если 1000 человек работает на ГОКе например по добыче руды и производят продукции условно на 1 млн долларов это одно, и сравнить например 1000 человек на заводе Мерседеса которые производят продукции на 10 млн.долларов. Вот и разница в проивзодительности труда.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:45

  Puente написав:zzzzzz
Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...


Если очень по простому: єто сравнение навыков по выкапыванию картошки и конвеерной сборки Мерседеса.
lrs7719
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:51

  lrs7719 написав:
  Puente написав:zzzzzz
Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...


Если очень по простому: єто сравнение навыков по выкапыванию картошки и конвеерной сборки Мерседеса.

Я думаю, если сравнить производительность труда чисто в области выкапывания картохи, то результаты тоже будут сильно отличаться
Моё среднесрочное кредо:
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vovan_prm
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:53

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Ну звичайно , але 70 % економіки - це далеко не виробництво - а послуги . А тут як ?
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:56

  vovan_prm написав:Я думаю, если сравнить производительность труда чисто в области выкапывания картохи, то результаты тоже будут сильно отличаться

В ручном выкапывании картохи нам равных нет, инфа 100%.
alex_dvornichenko
 
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