Из-за плохой деловой среды, инвестиций, и, в частности, прямые иностранные инвестиции в Украине были намного ниже, чем в других странах региона. Этот недостаток инвестиций ограничил рост производительности (производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС), создание рабочих мест в частном секторе и повышение уровня жизни, несмотря на высококвалифицированную рабочую силу в Украине. В результате многие работники ищут работу за границей.
прочитал я статейку. Там опечатка наверное. 13,5 тонн золота это на сегодня около 650 миллионов долларов. Ну, для чиновника такого уровня это, в принципе, допустимо. А то что ему, как нашим мелкопоместным судьям баксы в банки закручивать и под грушу?! Ну несерьёзно, согласитесь! Да и грушу в Китае поди найди ещё - все сакуры да мандарины! Но в статье ещё говорится, что у него ещё и наличку нашли на 268 МИЛЛИАРДОВ юаней, а это, на минуточку, 40 МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ! Как по мне - это слишком, даже для мэра Гуанчжоу. Вон наш Лёня уж как работал, а и на полтора миллиарда не наскреб! Так что наверное очепятка//))
zzzzzz Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...
Puente написав:Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...
Так вони просто тупо поділили доларовий ВВП на кількість населення, а треба порівнювати "штуки" на робоче рило.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Puente написав:zzzzzz Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...
Да нет, все просто. Если 1000 человек работает на ГОКе например по добыче руды и производят продукции условно на 1 млн долларов это одно, и сравнить например 1000 человек на заводе Мерседеса которые производят продукции на 10 млн.долларов. Вот и разница в проивзодительности труда.
Puente написав:zzzzzz Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...
Если очень по простому: єто сравнение навыков по выкапыванию картошки и конвеерной сборки Мерседеса.
Puente написав:zzzzzz Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...
Если очень по простому: єто сравнение навыков по выкапыванию картошки и конвеерной сборки Мерседеса.
Я думаю, если сравнить производительность труда чисто в области выкапывания картохи, то результаты тоже будут сильно отличаться
Моё среднесрочное кредо: buy USD/UAH at market price