А тут ми далеко попереду, по кількості учнів на вчителя чи дітей на виховательку в дитсадку.
Все ж таки основа виробництво, і не просто виробництво, а конкурентноспроможне, з високою доданою вартістю.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 08:58
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А тут ми далеко попереду, по кількості учнів на вчителя чи дітей на виховательку в дитсадку.
Все ж таки основа виробництво, і не просто виробництво, а конкурентноспроможне, з високою доданою вартістю.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:02
Важливо що це брехня....
І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову
Наша продуктивність праці становить мінімум 70-80% від польської... та й то не у всіх галузях.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:02
Re: Валютный рынок в контексте ДС
Что то меняйло начал поглядывает на север??
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:05
... а з вами знову Долярчик! Не перемикайте!)))
... а мені скільки?
- якщо наступного року закінчиться/зупиниться війна, яку НЕ потрібно завершувати по висловлюванням/бажанням багатьох форумчан!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:09
В том же пресс-релизе МВФ:
Даты не указаны, но я так понимаю, что цифры за текущий год.
А мы, вроде, говорим всё время, что счет текущих операций у нас положительный.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:15
Продуктивність праці
budivelnik Підтверджую, 10% це аж ніяк не про продуктивність праці, скоріш за все, дійсно, рахували через фінансові показники. Натомість, продуктивність це про фізичний вимір кількості за проміжок часу. Наприклад, легка промисловість України має продуктивність праці на рівні європейської. Але то не рятує галузь, яка вже у кризовому стані при цих макро факторах.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:19
Re: Валютный рынок в контексте ДС
23.50-23.74
- оці цифри я вибрав вгорі в голосовалці ще нанадцять днів тому....
- подивимось, що з того вийде...
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:30
а я 23,75 - 23,99...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:41
Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:45
Небольшая информация. Может, кому пригодится.
Принят новый закон, не запомнил как называется, искать лень.
Фактически запрещается отрезаться от центр. отопления - можно только в том случае, если больше 50% квартир в доме уже отрезались.
В случае отказа даже если есть квартирный счётчик будет начисляться какая-то оплата. Насколько понял, примерно соответствующая стоимости отопления без счётчика.
Прошу прощения за небольшой оффтоп.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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