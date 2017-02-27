Puente написав:zzzzzz Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...
Да нет, все просто. Если 1000 человек работает на ГОКе например по добыче руды и производят продукции условно на 1 млн долларов это одно, и сравнить например 1000 человек на заводе Мерседеса которые производят продукции на 10 млн.долларов. Вот и разница в проивзодительности труда.
"Производительность труда" - тут переклад неточний. Цей показник вимірюється у фізичних одиницях на одиницю часу (в класиці, принаймні). Тут мова йде про "labor/workforce productivity" (ВВП/кількість робітників по країнах)
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 27 вер, 2019 09:51, всього редагувалось 1 раз.
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"...производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС..."
(с) Вот что важно. ИМХО
Важливо що це брехня.... І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову Наша продуктивність праці становить мінімум 70-80% від польської... та й то не у всіх галузях.
Не порівнюйте кількість зробленої роботи і економічний ефект від цієї роботи. Я коли осінню чи весною приїжджаю на дачу (вона в селі яке не газифіковане) то більшість сусідів тільки тим і займаються, що привозять, ріжуть чи рубають дрова. В основному це ті хто не має постійного місця роботи. В той же час кваліфіковані працівники, робочих спеціальностей, заробляють поза межами села і дрова купляють із до-ставкою вже порубані. Їм це вигідніше. Тому, думаю, МВФ саме про це вів мову. Можна багато працювати але КПД цієї роботи буде дуже низький. А якщо простіше сказати, потрібно збільшувати додану вартість ваших товарів чи послуг. Все. По темі. Цікаво спостерігати психологічний бар'єр у 24 гривні. Франківськ останні три дні міняє тільки продаж в діапазоні від 24,10 до 24,20. А от покупка стоїть як вкопана на 24,00. Все-таки виглядає, що це реальний процес, а не "загін оленів у папір". Виходить якщо на МБ найближчим часом не з'являться покупці, то дійсно можемо подивитись в бік 23,00-23,50. Але ж рано чи пізно покупці коротких ОВДП повинні почати фіксити прибуток для бонусів. Ну і гривневі витрати на посівну мають скоро йти на спад. Чи я помиляюсь?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
budivelnik написав:І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову
Для МВФ, который оперирует финансами, именно такое сравнение является корректным. Очень странно, что на финансовом форуме оно воспринимается как некорректное. С точки зрения экономики важно, чтобы наш труд генерировал доход, а не чтобы мы устали.