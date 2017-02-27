Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:47

budivelnik написав: vovan_prm написав: "...производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС..." (с)

Вот что важно. ИМХО (с)Вот что важно. ИМХО Важливо що це брехня....

І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову

Наша продуктивність праці становить мінімум 70-80% від польської... та й то не у всіх галузях. Важливо що це брехня....І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складовуНаша продуктивність праці становить мінімум 70-80% від польської... та й то не у всіх галузях.

Не порівнюйте кількість зробленої роботи і економічний ефект від цієї роботи. Я коли осінню чи весною приїжджаю на дачу (вона в селі яке не газифіковане) то більшість сусідів тільки тим і займаються, що привозять, ріжуть чи рубають дрова. В основному це ті хто не має постійного місця роботи. В той же час кваліфіковані працівники, робочих спеціальностей, заробляють поза межами села і дрова купляють із до-ставкою вже порубані. Їм це вигідніше.Тому, думаю, МВФ саме про це вів мову. Можна багато працювати але КПД цієї роботи буде дуже низький. А якщо простіше сказати, потрібно збільшувати додану вартість ваших товарів чи послуг. Все.По темі. Цікаво спостерігати психологічний бар'єр у 24 гривні. Франківськ останні три дні міняє тільки продаж в діапазоні від 24,10 до 24,20. А от покупка стоїть як вкопана на 24,00. Все-таки виглядає, що це реальний процес, а не "загін оленів у папір". Виходить якщо на МБ найближчим часом не з'являться покупці, то дійсно можемо подивитись в бік 23,00-23,50. Але ж рано чи пізно покупці коротких ОВДП повинні почати фіксити прибуток для бонусів. Ну і гривневі витрати на посівну мають скоро йти на спад. Чи я помиляюсь?