Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ... Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...



Да нет, все просто. Если 1000 человек работает на ГОКе например по добыче руды и производят продукции условно на 1 млн долларов это одно, и сравнить например 1000 человек на заводе Мерседеса которые производят продукции на 10 млн.долларов. Вот и разница в проивзодительности труда. Да нет, все просто. Если 1000 человек работает на ГОКе например по добыче руды и производят продукции условно на 1 млн долларов это одно, и сравнить например 1000 человек на заводе Мерседеса которые производят продукции на 10 млн.долларов. Вот и разница в проивзодительности труда.

"Производительность труда" - тут переклад неточний. Цей показник вимірюється у фізичних одиницях на одиницю часу (в класиці, принаймні).

Тут мова йде про " labor/workforce productivity " (ВВП/кількість робітників по країнах) "Производительность труда" - тут переклад неточний. Цей показник вимірюється у фізичних одиницях на одиницю часу (в класиці, принаймні).Тут мова йде про "" (ВВП/кількість робітників по країнах)

