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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
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До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 211
Не нижче 24.50
45%
96
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
6%
13
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:47

  zzzzzz написав:
  Puente написав:zzzzzz
Ну от Ви скажіть - от це "производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС" ( цитата з доповіді МВФ ) - хіба відповідає хоч чомусь ? Це ж чисто фінансовий статистичний коефіцієнт , який незрозуміло до чого прив"язаний . А у нас всі це повторюють якогось ...


Да нет, все просто. Если 1000 человек работает на ГОКе например по добыче руды и производят продукции условно на 1 млн долларов это одно, и сравнить например 1000 человек на заводе Мерседеса которые производят продукции на 10 млн.долларов. Вот и разница в проивзодительности труда.

"Производительность труда" - тут переклад неточний. Цей показник вимірюється у фізичних одиницях на одиницю часу (в класиці, принаймні).
Тут мова йде про "labor/workforce productivity" (ВВП/кількість робітників по країнах)
Востаннє редагувалось centurionus в П'ят 27 вер, 2019 09:51, всього редагувалось 1 раз.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:47

  budivelnik написав:
  vovan_prm написав:
"...производительность труда составляет менее 10 процентов от средней производительности в странах ЕС..."
(с)
Вот что важно. ИМХО
Важливо що це брехня....
І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову
Наша продуктивність праці становить мінімум 70-80% від польської... та й то не у всіх галузях.

Не порівнюйте кількість зробленої роботи і економічний ефект від цієї роботи. Я коли осінню чи весною приїжджаю на дачу (вона в селі яке не газифіковане) то більшість сусідів тільки тим і займаються, що привозять, ріжуть чи рубають дрова. В основному це ті хто не має постійного місця роботи. В той же час кваліфіковані працівники, робочих спеціальностей, заробляють поза межами села і дрова купляють із до-ставкою вже порубані. Їм це вигідніше.
Тому, думаю, МВФ саме про це вів мову. Можна багато працювати але КПД цієї роботи буде дуже низький. А якщо простіше сказати, потрібно збільшувати додану вартість ваших товарів чи послуг. Все.
По темі. Цікаво спостерігати психологічний бар'єр у 24 гривні. Франківськ останні три дні міняє тільки продаж в діапазоні від 24,10 до 24,20. А от покупка стоїть як вкопана на 24,00. Все-таки виглядає, що це реальний процес, а не "загін оленів у папір". Виходить якщо на МБ найближчим часом не з'являться покупці, то дійсно можемо подивитись в бік 23,00-23,50. Але ж рано чи пізно покупці коротких ОВДП повинні почати фіксити прибуток для бонусів. Ну і гривневі витрати на посівну мають скоро йти на спад. Чи я помиляюсь?
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
Realist
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  budivelnik написав:І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову

Для МВФ, который оперирует финансами, именно такое сравнение является корректным. Очень странно, что на финансовом форуме оно воспринимается как некорректное.
С точки зрения экономики важно, чтобы наш труд генерировал доход, а не чтобы мы устали.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:52

  Сибарит написав: важно, чтобы наш труд генерировал доход, а не чтобы мы устали.


Это пять :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:56

Удивительно, НБУ вчера не выходил на межбанк.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:58

  zzzzzz написав:Удивительно, НБУ вчера не выходил на межбанк.
а смысл? (в среду всё порешали)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:59

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Realist написав:Франківськ останні три дні міняє тільки продаж в діапазоні від 24,10 до 24,20. А от покупка стоїть як вкопана на 24,00


У Львові в канторах вже бачив покупку 23.xx
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 09:59

  asti написав:
  zzzzzz написав:Удивительно, НБУ вчера не выходил на межбанк.
а смысл? (в среду всё порешали)
а вот сегодня может выйти судя по графику! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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