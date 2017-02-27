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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2243224422452246>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 211
Не нижче 24.50
45%
96
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
6%
13
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:19

  zzzzzz написав:Удивительно, НБУ вчера не выходил на межбанк.

то ему 24 уже дорого :? не смыслю в экономике, а какая производительность труда должна быть в сырьевых странах, зарабатываем на продаже сх продукции, метала, гастарбайтерах, айти и т.п. а какая пт в са, туркмении, россии - продают себе шо бог послал или по другому? понятно, шо прибыль нужно эффективно вкладывать, а не разворовывать или тратить на отдачу долгов, а если бы их не было...
а шо делать?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:22

  greenozon написав:
  Realist написав:Франківськ останні три дні міняє тільки продаж в діапазоні від 24,10 до 24,20. А от покупка стоїть як вкопана на 24,00


У Львові в канторах вже бачив покупку 23.xx

"Про вовка промовка" уже...
23,95/24,12
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:24

  Долярчик написав:
  asti написав:
  Долярчик написав:23.50-23.74
- подивимось, що з того вийде... ;)
а я 23,75 - 23,99...

Зробимо їх разом!© :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
а якщо піде нижче 23, то шо, вони нас??! :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:41

а что это приватизировали на 360 ярдов гривны - Запланированные на период с января по август поступления от приватизации были на уровне 6,42 млрд грн, а по итогу составили 369,133 млрд грн https://ubr.ua/finances/macroeconomics- ... n_get_more
Kvartal-34
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 10:44

Re: Валютный рынок в контексте ДС

да опечатка, там миллионы
serg_igorevich_2017
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:00

  serg_igorevich_2017 написав:да опечатка, там миллионы
. планировали приватизировать на 6.42 млн гривен ?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:05

  чик написав:
  zzzzzz написав:Удивительно, НБУ вчера не выходил на межбанк.

то ему 24 уже дорого :? не смыслю в экономике, а какая производительность труда должна быть в сырьевых странах, зарабатываем на продаже сх продукции, метала, гастарбайтерах, айти и т.п..

сырьевая экономика не так уж и плохо, спрос на сырьё стабилен, а высокотехнологические штучки с добавленной стоимостью уйдут в историю как ушли плёночные фотоаппараты, проводные телефоны, кассетные магнитофоны, печатные машинки, калькуляторы и многое многое другое, что в свое время выглядело вершиной прогресса но уже через 10-20 лет стало никому не нужно.

Другой вопрос экономические свободы и равные права, чего у нас нет. Поэтому инвестировать в феодальную экономику никто не хочет, кроме очень крупных корпораций вроде кока колы, чей бизнес не может быть отжат чиновником или остановлен законодательно. Рекомендую к прочтению
https://webveblen.files.wordpress.com/2018/06/acemoglu.pdf
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 27 вер, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:14

Ага, не ждали!!
Погнали наши городских!!
Кто там ждал 23?!
Упс! Я... :( :(
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:20

  asti написав:Ага, не ждали!!
Погнали наши городских!!
Кто там ждал 23?!
Упс! Я... :( :(

Торги по доллару на пике активности. Идут операции по лотам до 1 млн долларов. НБУ уже выкупал до 20 млн долларов по 24,0850 гривен, чем удерживает котировки от проседания. (с)
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.30
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
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