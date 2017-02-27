zzzzzz написав:Удивительно, НБУ вчера не выходил на межбанк.
то ему 24 уже дорого не смыслю в экономике, а какая производительность труда должна быть в сырьевых странах, зарабатываем на продаже сх продукции, метала, гастарбайтерах, айти и т.п. а какая пт в са, туркмении, россии - продают себе шо бог послал или по другому? понятно, шо прибыль нужно эффективно вкладывать, а не разворовывать или тратить на отдачу долгов, а если бы их не было...
zzzzzz написав:Удивительно, НБУ вчера не выходил на межбанк.
то ему 24 уже дорого не смыслю в экономике, а какая производительность труда должна быть в сырьевых странах, зарабатываем на продаже сх продукции, метала, гастарбайтерах, айти и т.п..
сырьевая экономика не так уж и плохо, спрос на сырьё стабилен, а высокотехнологические штучки с добавленной стоимостью уйдут в историю как ушли плёночные фотоаппараты, проводные телефоны, кассетные магнитофоны, печатные машинки, калькуляторы и многое многое другое, что в свое время выглядело вершиной прогресса но уже через 10-20 лет стало никому не нужно.
Другой вопрос экономические свободы и равные права, чего у нас нет. Поэтому инвестировать в феодальную экономику никто не хочет, кроме очень крупных корпораций вроде кока колы, чей бизнес не может быть отжат чиновником или остановлен законодательно. Рекомендую к прочтению https://webveblen.files.wordpress.com/2018/06/acemoglu.pdf
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 27 вер, 2019 11:14, всього редагувалось 1 раз.