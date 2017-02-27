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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2243224422452246

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 211
Не нижче 24.50
45%
96
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
6%
13
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
17%
35
Всього голосів : 211
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:23

  vitaliian написав:сырьевая экономика не так уж и плохо, спрос на сырьё стабилен, а высокотехнологические штучки с добавленной стоимостью уйдут в историю как ушли плёночные фотоаппараты, проводные телефоны, кассетные магнитофоны, печатные машинки, калькуляторы и многое многое другое, что в свое время выглядело вершиной прогресса но уже через 10-20 лет стало никому не нужно.

Є так званий критичний імпорт товарів та послуг. І от в сировинній економіці (нашій) ми у великій кількості імпортуємо дорогі товари і з їх допомогою виробляємо сировину або напівфабрикати. На мою субєктивну точку зору - це приблизно 70-80% обладнання на наших підприємствах. (я не про метал а про всю начинку)
І це на жаль не має ніякого відношення до ваших
  vitaliian написав: "высокотехнологические штучки с добавленной стоимостью уйдут в историю как ушли плёночные фотоаппараты, проводные телефоны, кассетные магнитофоны, печатные машинки, калькуляторы и многое многое другое"

Калькулятори, магнітофони, фотоапарати... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  asti написав:а якщо піде нижче 23, то шо, вони нас??!

... ні, - тоді просто під Новий рік підуть по супермаркетах масові знижки на імпорт!
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:30

Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00
27.09.2019......................2407,4834
Гривна укрепилась на 11 копеек.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, чуть расширив спред снизу. Очень рано начав активно торговать, к 10-35 достигли минимума, на котором продержались до 11. Потом, приподнявшись на копейку постояли еще около получаса. После этого, расширяя спред и теряя обороты, полезли в горы. Уже забрались на уровень вчерашнего закрытия.
Как оказалось, вчерашняя достаточно равновесная торговля с разнонаправленной динамикой проходила без вмешательства регулятора.
Коррсчета сократились за счет увеличения объема суточных сертификатов и операций казначейства.

Продаж валюти на міжбанківському ринку
25.09.2019
Усього, млн дол. США 620.2
В среду обороты восстановились. С учетом 145 млн интервенции НБУ, чистые обороты составили 475 млн. Даже немножко компенсировали провал вторника.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 11:31

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  vitaliian написав:а высокотехнологические штучки с добавленной стоимостью уйдут в историю как ушли плёночные фотоаппараты, проводные телефоны, кассетные магнитофоны, печатные машинки, калькуляторы и многое многое другое, что в свое время выглядело вершиной прогресса но уже через 10-20 лет стало никому не нужно.
действительно, проводные телефоны ушли, вместо них ничего нового не появилось, прогресс никому не нужен, так и сидим без связи :-)
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