vitaliian написав:сырьевая экономика не так уж и плохо, спрос на сырьё стабилен, а высокотехнологические штучки с добавленной стоимостью уйдут в историю как ушли плёночные фотоаппараты, проводные телефоны, кассетные магнитофоны, печатные машинки, калькуляторы и многое многое другое, что в свое время выглядело вершиной прогресса но уже через 10-20 лет стало никому не нужно.
Є так званий критичний імпорт товарів та послуг. І от в сировинній економіці (нашій) ми у великій кількості імпортуємо дорогі товари і з їх допомогою виробляємо сировину або напівфабрикати. На мою субєктивну точку зору - це приблизно 70-80% обладнання на наших підприємствах. (я не про метал а про всю начинку) І це на жаль не має ніякого відношення до ваших
vitaliian написав: "высокотехнологические штучки с добавленной стоимостью уйдут в историю как ушли плёночные фотоаппараты, проводные телефоны, кассетные магнитофоны, печатные машинки, калькуляторы и многое многое другое"
Калькулятори, магнітофони, фотоапарати...
Будьте готові до змін, але пам'ятайте, що зміни починаються перш за все із вас!
asti написав:а якщо піде нижче 23, то шо, вони нас??!
... ні, - тоді просто під Новий рік підуть по супермаркетах масові знижки на імпорт!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Довідкове значення курсу гривні до долара США на 12:00 27.09.2019......................2407,4834 Гривна укрепилась на 11 копеек. Открылись на уровне вчерашнего закрытия, чуть расширив спред снизу. Очень рано начав активно торговать, к 10-35 достигли минимума, на котором продержались до 11. Потом, приподнявшись на копейку постояли еще около получаса. После этого, расширяя спред и теряя обороты, полезли в горы. Уже забрались на уровень вчерашнего закрытия. Как оказалось, вчерашняя достаточно равновесная торговля с разнонаправленной динамикой проходила без вмешательства регулятора. Коррсчета сократились за счет увеличения объема суточных сертификатов и операций казначейства.
Продаж валюти на міжбанківському ринку 25.09.2019 Усього, млн дол. США 620.2 В среду обороты восстановились. С учетом 145 млн интервенции НБУ, чистые обороты составили 475 млн. Даже немножко компенсировали провал вторника.
vitaliian написав:а высокотехнологические штучки с добавленной стоимостью уйдут в историю как ушли плёночные фотоаппараты, проводные телефоны, кассетные магнитофоны, печатные машинки, калькуляторы и многое многое другое, что в свое время выглядело вершиной прогресса но уже через 10-20 лет стало никому не нужно.
действительно, проводные телефоны ушли, вместо них ничего нового не появилось, прогресс никому не нужен, так и сидим без связи