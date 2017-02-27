budivelnik написав:І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову
Для МВФ, который оперирует финансами, именно такое сравнение является корректным. Очень странно, что на финансовом форуме оно воспринимается как некорректное. С точки зрения экономики важно, чтобы наш труд генерировал доход, а не чтобы мы устали.
З точки зору економіки , важливо щоб праця генерувала матеріальні блага ,а не віртуальне відображення цих благ в папірчиках тим більше що в кожній країні розмір окремого блага у валюті країни сильно відрізняється. Якби ми їли(вдягалис, лікувались,вчились...)в 10 разів менше - то можна б було говорити що наша продуктивність в 10 разів нижча.. Але ми споживаємо матеріальних благ на 30% менше,хоча й платимо при цьому за них в 10 разів менше...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
1. Нефть дешевеет 2. Валюта дешеевет 3. Бензин и ДТ на наших АЗС даже не шевелятся в сторону снижения цены. Что в мае, что в июле и что в конце сентября цены одинаковые.
Сговор? Где АМКУ с его мерами воздействия?
Давайте все же будем объективными. Помню, что весной ценник на 95-й бензин колебался в районе 33 грн. Сейчас - в районе 29 грн. Если еще учесть, что очень многие, если не все, АЗС дают всякие скидки по программам лояльности (то же КЛО - 3 грн./литр), то.... сами считайте - снизились цены или нет. На мой взгляд, снижение есть.
Я от вернуся з обмінки - підтримав готівковий курс долара від подальшого падіння. Відчуття трохи нагадують кінець 1991 р., коли я пішов забирати гроші з ощаду а народ стояв у черзі щоб здати, наслухавшись Кравчука. Так і зараз перед мною декілька чоловік здавали по декілька франклінів за 23,6 за 1$. Колись в скачках курсу винуватили пенсів, зараз айтівці винні:
Курс гривны, который в последнее время укрепился, зависит, в частности, от ситуации на рынке, которая сейчас благоприятная, ІТ-отрасли, ежегодно возрастающей, поддерживают курс в этом году и значительные объемы покупки нерезидентами гривневых государственных ценных бумаг. Об этом рассказал руководитель проектов и программ Департамента открытых рынков Национального банка Эмал Бахтари. https://news.finance.ua/ru/news/-/45711 ... iya-grivny
Dimar написав:Давайте все же будем объективными. Помню, что весной ценник на 95-й бензин колебался в районе 33 грн. Сейчас - в районе 29 грн. Если еще учесть, что очень многие, если не все, АЗС дают всякие скидки по программам лояльности (то же КЛО - 3 грн./литр), то.... сами считайте - снизились цены или нет. На мой взгляд, снижение есть.
Dimar написав:Давайте все же будем объективными. Помню, что весной ценник на 95-й бензин колебался в районе 33 грн. Сейчас - в районе 29 грн. Если еще учесть, что очень многие, если не все, АЗС дают всякие скидки по программам лояльности (то же КЛО - 3 грн./литр), то.... сами считайте - снизились цены или нет. На мой взгляд, снижение есть.
Игорь Валериевич, имея определенное влияние, просит таможню задерживать горючку компаний, владельцем которых он не является. Создается дефицит, что позволяет держать цену. АКМУ в упор не видит этого всего и, видимо, по просьбе ИВ не видит оного. Но преподнесут то это перемогой, т.к. выровняли торг баланс Все в плюсе: ИВ, АКМУ, торг баланс...