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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 22452246224722482249>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 213
Не нижче 24.50
46%
97
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
14
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:36

  andriyzhagun написав:Viktor
Шо вы кипишуете! Вам же сказали, что "Конец эпохе бедности!" Вы ж проголосовали за бигбордик зелененький, значит можете заплатить! :D


сносно! :lol:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:45

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Dimar написав:Давайте все же будем объективными.
Помню, что весной ценник на 95-й бензин колебался в районе 33 грн.
Сейчас - в районе 29 грн.
Если еще учесть, что очень многие, если не все, АЗС дают всякие скидки по программам лояльности (то же КЛО - 3 грн./литр), то.... сами считайте - снизились цены или нет.
На мой взгляд, снижение есть.


Давайте дійсно будемо об'єктивні і використаємо статистику мінфіну: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2019-01/ січень 95+ менше 30 грн. долар 28
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2019-09/ вересень 95+ 30 грн. долар 24
А знижки вони і раніше були, я заправлявся сумуючи можливі знижки в чорну п'ятницю того року більше 6 грн.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 12:55

  Ой+ написав:
  Dimar написав:Давайте все же будем объективными.
Помню, что весной ценник на 95-й бензин колебался в районе 33 грн.
Сейчас - в районе 29 грн.
Если еще учесть, что очень многие, если не все, АЗС дают всякие скидки по программам лояльности (то же КЛО - 3 грн./литр), то.... сами считайте - снизились цены или нет.
На мой взгляд, снижение есть.


Давайте дійсно будемо об'єктивні і використаємо статистику мінфіну: https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2019-01/ січень 95+ менше 30 грн. долар 28
https://index.minfin.com.ua/ua/markets/fuel/2019-09/ вересень 95+ 30 грн. долар 24
А знижки вони і раніше були, я заправлявся сумуючи можливі знижки в чорну п'ятницю того року більше 6 грн.


Игорь Валериевич, имея определенное влияние, просит таможню задерживать горючку компаний, владельцем которых он не является. Создается дефицит, что позволяет держать цену. АКМУ в упор не видит этого всего и, видимо, по просьбе ИВ не видит оного.
Но преподнесут то это перемогой, т.к. выровняли торг баланс :lol: Все в плюсе: ИВ, АКМУ, торг баланс...
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:07

  Dimar написав:
  Viktor написав:Как-то не очень все складывается:

1. Нефть дешевеет
2. Валюта дешеевет
3. Бензин и ДТ на наших АЗС даже не шевелятся в сторону снижения цены. Что в мае, что в июле и что в конце сентября цены одинаковые.

Сговор? Где АМКУ с его мерами воздействия?

Давайте все же будем объективными.
Помню, что весной ценник на 95-й бензин колебался в районе 33 грн.
Сейчас - в районе 29 грн.
Если еще учесть, что очень многие, если не все, АЗС дают всякие скидки по программам лояльности (то же КЛО - 3 грн./литр), то.... сами считайте - снизились цены или нет.
На мой взгляд, снижение есть.


Ок, КЛО так КЛО. Зашел в свой личный кабинет на их сайте, чтобы проверить историю цен. Про талончики знаю и только их и использую, но хотелось бы получать эту скидку от меньшей цены, разве нет?
95-й Ventus за период май-сентябрь подешевел всего на 3,4% (гривна за этот же период укрепилась на целых 8%). А за период июль-сентябрь 95-й Ventus подешевел, вообще, на ничтожные 0,65% (гривна за этот период укрепилась на 7%)
Нефть, как известно, удерживается на +/- одном уровне
Ниже мои личные чеки, а сегодняшняя цифра по данным сайта данной заправки.
25.05 - 32.69
05.07 - 31.89
20.07 - 31.59
28.08 - 31.39
27.09 - 31.39 (по данным сайта)
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:18

  Любопытный написав:Игорь Валериевич, имея определенное влияние, просит таможню задерживать горючку компаний, владельцем которых он не является. Создается дефицит, что позволяет держать цену. АКМУ в упор не видит этого всего и, видимо, по просьбе ИВ не видит оного.
Но преподнесут то это перемогой, т.к. выровняли торг баланс :lol: Все в плюсе: ИВ, АКМУ, торг баланс...

ИВ звичайно зевс всемогутній, але якщо б не було фізичних поступлень бензину, то його б просто не було на заправках. А так він є, тільки дорогий (важко віриться в гігантські, майже річні, запаси імпортного палива, які досі розпродують, чи контракти на імпорт в гривні). АМКУ зовсім "мишей не ловить".
Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:25

  L написав:
  Любопытный написав:Игорь Валериевич, имея определенное влияние, просит таможню задерживать горючку компаний, владельцем которых он не является. Создается дефицит, что позволяет держать цену. АКМУ в упор не видит этого всего и, видимо, по просьбе ИВ не видит оного.
Но преподнесут то это перемогой, т.к. выровняли торг баланс :lol: Все в плюсе: ИВ, АКМУ, торг баланс...

ИВ звичайно зевс всемогутній, але якщо б не було фізичних поступлень бензину, то його б просто не було на заправках. А так він є, тільки дорогий (важко віриться в гігантські, майже річні, запаси імпортного палива, які досі розпродують, чи контракти на імпорт в гривні). АМКУ зовсім "мишей не ловить".
Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.


Разумеется, ИВ не Зевс. Никто не Зевс кроме Зевс :lol:
Но я не пишу о полном прекращении импорта, всего лишь о просьбе ИВ подольше проверять документы (например), что задерживает поставки.
А по поводу "ловить мишей", ну тут тоже спорный вопрос. Нужным людям всегда могут помочь добрый люди с красивых кабинетов. В честного гос. служащего я не верю :roll: Есть факты, а выводы делает каждый сам себе.
Любопытный
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:25

Как пирамида ОВГЗ может стать земельной схемой https://strana.ua/articles/analysis/224 ... rynka.html
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:28

  L написав:Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.


У моей головной конторы-эксклюзивного импортёра, дилером которой я явлюсь, прайс для дилеров, а он в гривнах, и рекомендованные цены для розницы не менялись с 18 февраля сего года. Ни на одну гривну. :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:30

Viktor
Ну может меня память подвела - хз. По чекам не проверял.
Просто врезалось в память, что ценники были около 33. А вчера заправлялся за 29 с копейками (минус 3 грн. скидки).

ЗЫ. Сравнивая динамику с курсом доллара и ценой нефти надо не забывать, что в структуре себестоимости бензина цена нефти - уж точно не 100% :)
Dimar
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:41

Re: Валютный рынок в контексте ДС

24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.
Zebra
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