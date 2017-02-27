Dimar написав:Давайте все же будем объективными. Помню, что весной ценник на 95-й бензин колебался в районе 33 грн. Сейчас - в районе 29 грн. Если еще учесть, что очень многие, если не все, АЗС дают всякие скидки по программам лояльности (то же КЛО - 3 грн./литр), то.... сами считайте - снизились цены или нет. На мой взгляд, снижение есть.
Dimar написав:Давайте все же будем объективными. Помню, что весной ценник на 95-й бензин колебался в районе 33 грн. Сейчас - в районе 29 грн. Если еще учесть, что очень многие, если не все, АЗС дают всякие скидки по программам лояльности (то же КЛО - 3 грн./литр), то.... сами считайте - снизились цены или нет. На мой взгляд, снижение есть.
Игорь Валериевич, имея определенное влияние, просит таможню задерживать горючку компаний, владельцем которых он не является. Создается дефицит, что позволяет держать цену. АКМУ в упор не видит этого всего и, видимо, по просьбе ИВ не видит оного. Но преподнесут то это перемогой, т.к. выровняли торг баланс Все в плюсе: ИВ, АКМУ, торг баланс...
1. Нефть дешевеет 2. Валюта дешеевет 3. Бензин и ДТ на наших АЗС даже не шевелятся в сторону снижения цены. Что в мае, что в июле и что в конце сентября цены одинаковые.
Сговор? Где АМКУ с его мерами воздействия?
Давайте все же будем объективными. Помню, что весной ценник на 95-й бензин колебался в районе 33 грн. Сейчас - в районе 29 грн. Если еще учесть, что очень многие, если не все, АЗС дают всякие скидки по программам лояльности (то же КЛО - 3 грн./литр), то.... сами считайте - снизились цены или нет. На мой взгляд, снижение есть.
Ок, КЛО так КЛО. Зашел в свой личный кабинет на их сайте, чтобы проверить историю цен. Про талончики знаю и только их и использую, но хотелось бы получать эту скидку от меньшей цены, разве нет? 95-й Ventus за период май-сентябрь подешевел всего на 3,4% (гривна за этот же период укрепилась на целых 8%). А за период июль-сентябрь 95-й Ventus подешевел, вообще, на ничтожные 0,65% (гривна за этот период укрепилась на 7%) Нефть, как известно, удерживается на +/- одном уровне Ниже мои личные чеки, а сегодняшняя цифра по данным сайта данной заправки. 25.05 - 32.69 05.07 - 31.89 20.07 - 31.59 28.08 - 31.39 27.09 - 31.39 (по данным сайта)
Любопытный написав:Игорь Валериевич, имея определенное влияние, просит таможню задерживать горючку компаний, владельцем которых он не является. Создается дефицит, что позволяет держать цену. АКМУ в упор не видит этого всего и, видимо, по просьбе ИВ не видит оного. Но преподнесут то это перемогой, т.к. выровняли торг баланс Все в плюсе: ИВ, АКМУ, торг баланс...
ИВ звичайно зевс всемогутній, але якщо б не було фізичних поступлень бензину, то його б просто не було на заправках. А так він є, тільки дорогий (важко віриться в гігантські, майже річні, запаси імпортного палива, які досі розпродують, чи контракти на імпорт в гривні). АМКУ зовсім "мишей не ловить". Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.
Любопытный написав:Игорь Валериевич, имея определенное влияние, просит таможню задерживать горючку компаний, владельцем которых он не является. Создается дефицит, что позволяет держать цену. АКМУ в упор не видит этого всего и, видимо, по просьбе ИВ не видит оного. Но преподнесут то это перемогой, т.к. выровняли торг баланс Все в плюсе: ИВ, АКМУ, торг баланс...
ИВ звичайно зевс всемогутній, але якщо б не було фізичних поступлень бензину, то його б просто не було на заправках. А так він є, тільки дорогий (важко віриться в гігантські, майже річні, запаси імпортного палива, які досі розпродують, чи контракти на імпорт в гривні). АМКУ зовсім "мишей не ловить". Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.
Разумеется, ИВ не Зевс. Никто не Зевс кроме Зевс Но я не пишу о полном прекращении импорта, всего лишь о просьбе ИВ подольше проверять документы (например), что задерживает поставки. А по поводу "ловить мишей", ну тут тоже спорный вопрос. Нужным людям всегда могут помочь добрый люди с красивых кабинетов. В честного гос. служащего я не верю Есть факты, а выводы делает каждый сам себе.
L написав:Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.
У моей головной конторы-эксклюзивного импортёра, дилером которой я явлюсь, прайс для дилеров, а он в гривнах, и рекомендованные цены для розницы не менялись с 18 февраля сего года. Ни на одну гривну. Так и живём.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.