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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:44
Dimar написав:Viktor
Ну может меня память подвела - хз. По чекам не проверял.
Просто врезалось в память, что ценники были около 33. А вчера заправлялся за 29 с копейками (минус 3 грн. скидки).
ЗЫ. Сравнивая динамику с курсом доллара и ценой нефти надо не забывать, что в структуре себестоимости бензина цена нефти - уж точно не 100%
Ценники 33 были осенью прошлого года. Зимой и в начале весны бензин был даже немного дешевле чем сейчас.
И причем здесь цена нефти в себестоимости? Если ее цена практически не изменялась и я на это обратил внимание еще в предыдущем сообщении.
А вот стоимость валюты, за которую импортируется топливо, снизилась на 7% за период сентябрь-июль, а цена отпускная снизилась всего на 0,65%.
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Viktor
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:48
а шо делать?
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чик
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:51
Viktor написав: Dimar написав:Viktor
Ну может меня память подвела - хз. По чекам не проверял.
Просто врезалось в память, что ценники были около 33. А вчера заправлялся за 29 с копейками (минус 3 грн. скидки).
ЗЫ. Сравнивая динамику с курсом доллара и ценой нефти надо не забывать, что в структуре себестоимости бензина цена нефти - уж точно не 100%
Ценники 33 были осенью прошлого года. Зимой и в начале весны бензин был даже немного дешевле чем сейчас.
И причем здесь цена нефти в себестоимости? Если ее цена практически не изменялась и я на это обратил внимание еще в предыдущем сообщении.
А вот стоимость валюты, за которую импортируется топливо, снизилась на 7% за период сентябрь-июль, а цена отпускная снизилась всего на 0,65%.
я писал выше, цены в Украине не обоснованы ничем, самые хлебные отрасли монополизированы, в результате аграрная страна периодически закупает помидоры и картошку заграницей.
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vitaliian
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:52
Zebra написав:
24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.
+ судя по политическим новостям...
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:58
ІСТОРІЯ НІЧОМУ НЕ ВЧИТЬ, ВОНА ЛИШ КАРАЄ ЗА НЕЗНАННЯ УРОКІВ.
(С. Солов`йов).
На руках у "інвесторів" зараз ОВДП (боргових зобов`язань уряду) десь на 100 мільярдів гривень. Це уже майже 10% від прогнозованого об`єму бюджету на наступний рік. А уряд штампує нові й нові. Буквально позавчора продали ОВДП більш ніж на 13 мільярдів.
Ситуація дуже нагадує Росію в 1997 році. Тоді тамтешній уряд валово випускав облігації ДКЗ - державного короткострокового займу. Половина із запозичених коштів йшла на покриття дефіциту бюджету.
Досі оті операції з ДКЗ вважають однією з найбільших фінансових афер. Її основою була звичайна фінансова піраміда, як МММ.
Доходність ДКЗ була настільки великою, що не мало сенсу вкладатися в реальний сектор економіки - усі гралися на ринку цінних паперів. Долар падав, рубль укріплювався, телевізор рапортував про небачене покращення життя, народ радів.
Наприкінці 1997 року раптом з`ясувалося, що запозичень від розміщення нових ДКЗ не вистачає, аби виплачувати по старим. Миттєво гравці скинули цінні папери, які почали знецінюватися, обміняли на долари й вивели з країни.
Через 8 місяців, 17 серпня 1998 року настав крах, який відомий як дефолт. За рік рубль обвалився утричі. Заборгованість по зарплатам і пенсіям сягнула катастрофічних цифр. Серед електорату спостерігалася втрата свідомості від голоду. Подекуди люди - мов свині - харчувалися запареною дертю.
Розслідування показало, що на цій афері дуже непогано "заробили" не лише фінансові спекулянти, але й близько 780 чиновників різного рівня. Проте...
Проте його швидко згорнули. Генерального прокурора Юрія Скуратова, який керував розслідуванням, піддали шельмуванню, випустивши фальшиве відео, на якому він нібито з двома повіями й порушили проти нього кримінальну справу.
Більше Скуратова у велику політику не пускали. Має дякувати, що не вистрибнув з балкону.
Україна - не Росія, ОВДП трохи не те, що ДКЗ, але дуже, дуже схожа тенденція. Хіба що триматиметься піраміда може довше. А, може й навпаки...
Історія, на жаль, нічому не вчить, але карає жорстоко...
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:00
Zebra написав:
24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.
Скупайтес, глупсы!
Помним. Пока ещё можно взять по 15 в Киеве//)) И таки да наличка пошла в гору. Видимо, ситуация с МВФ не прошла бесследно. Данилюк - первый звоночек...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:02
freeze написав: L написав:
Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.
У моей головной конторы-эксклюзивного импортёра, дилером которой я явлюсь, прайс для дилеров, а он в гривнах, и рекомендованные цены для розницы не менялись с 18 февраля сего года. Ни на одну гривну.
Так и живём.
а шо - кто-то думал что ему ценники поскидывают из-за укрепления гривны ???
Я за последние 8 месяцев только увидел рост расходов в Ашане на 10 % минимум, в Эпицентре тоже подешевевшего не заметил, про бензин и остальное молчу....
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:05
в вебмані сьогодні можна брати по 23.30 - 23.50
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:06
asti написав: Zebra написав:
24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.
Скупайтес, глупсы!
Помним. Пока ещё можно взять по 15 в Киеве//)) И таки да наличка пошла в гору. Видимо, ситуация с МВФ не прошла бесследно. Данилюк - первый звоночек...
А що Данилюк?
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:08
L написав: asti написав: Zebra написав:
24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.
Скупайтес, глупсы!
Помним. Пока ещё можно взять по 15 в Киеве//)) И таки да наличка пошла в гору. Видимо, ситуация с МВФ не прошла бесследно. Данилюк - первый звоночек...
А що Данилюк?
Отправил резюме на работа.уа
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