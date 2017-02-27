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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2246224722482249>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 213
Не нижче 24.50
46%
97
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
14
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:44

  Dimar написав:Viktor
Ну может меня память подвела - хз. По чекам не проверял.
Просто врезалось в память, что ценники были около 33. А вчера заправлялся за 29 с копейками (минус 3 грн. скидки).

ЗЫ. Сравнивая динамику с курсом доллара и ценой нефти надо не забывать, что в структуре себестоимости бензина цена нефти - уж точно не 100% :)


Ценники 33 были осенью прошлого года. Зимой и в начале весны бензин был даже немного дешевле чем сейчас.
И причем здесь цена нефти в себестоимости? Если ее цена практически не изменялась и я на это обратил внимание еще в предыдущем сообщении.
А вот стоимость валюты, за которую импортируется топливо, снизилась на 7% за период сентябрь-июль, а цена отпускная снизилась всего на 0,65%.
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:48

  Zebra написав:24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.

8) :lol: :x :roll: :mrgreen:
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:51

  Viktor написав:
  Dimar написав:Viktor
Ну может меня память подвела - хз. По чекам не проверял.
Просто врезалось в память, что ценники были около 33. А вчера заправлялся за 29 с копейками (минус 3 грн. скидки).

ЗЫ. Сравнивая динамику с курсом доллара и ценой нефти надо не забывать, что в структуре себестоимости бензина цена нефти - уж точно не 100% :)


Ценники 33 были осенью прошлого года. Зимой и в начале весны бензин был даже немного дешевле чем сейчас.
И причем здесь цена нефти в себестоимости? Если ее цена практически не изменялась и я на это обратил внимание еще в предыдущем сообщении.
А вот стоимость валюты, за которую импортируется топливо, снизилась на 7% за период сентябрь-июль, а цена отпускная снизилась всего на 0,65%.

я писал выше, цены в Украине не обоснованы ничем, самые хлебные отрасли монополизированы, в результате аграрная страна периодически закупает помидоры и картошку заграницей.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:52

  Zebra написав:24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.

+ судя по политическим новостям...
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:58

ІСТОРІЯ НІЧОМУ НЕ ВЧИТЬ, ВОНА ЛИШ КАРАЄ ЗА НЕЗНАННЯ УРОКІВ.
(С. Солов`йов).

На руках у "інвесторів" зараз ОВДП (боргових зобов`язань уряду) десь на 100 мільярдів гривень. Це уже майже 10% від прогнозованого об`єму бюджету на наступний рік. А уряд штампує нові й нові. Буквально позавчора продали ОВДП більш ніж на 13 мільярдів.

Ситуація дуже нагадує Росію в 1997 році. Тоді тамтешній уряд валово випускав облігації ДКЗ - державного короткострокового займу. Половина із запозичених коштів йшла на покриття дефіциту бюджету.

Досі оті операції з ДКЗ вважають однією з найбільших фінансових афер. Її основою була звичайна фінансова піраміда, як МММ.

Доходність ДКЗ була настільки великою, що не мало сенсу вкладатися в реальний сектор економіки - усі гралися на ринку цінних паперів. Долар падав, рубль укріплювався, телевізор рапортував про небачене покращення життя, народ радів.

Наприкінці 1997 року раптом з`ясувалося, що запозичень від розміщення нових ДКЗ не вистачає, аби виплачувати по старим. Миттєво гравці скинули цінні папери, які почали знецінюватися, обміняли на долари й вивели з країни.

Через 8 місяців, 17 серпня 1998 року настав крах, який відомий як дефолт. За рік рубль обвалився утричі. Заборгованість по зарплатам і пенсіям сягнула катастрофічних цифр. Серед електорату спостерігалася втрата свідомості від голоду. Подекуди люди - мов свині - харчувалися запареною дертю.

Розслідування показало, що на цій афері дуже непогано "заробили" не лише фінансові спекулянти, але й близько 780 чиновників різного рівня. Проте...

Проте його швидко згорнули. Генерального прокурора Юрія Скуратова, який керував розслідуванням, піддали шельмуванню, випустивши фальшиве відео, на якому він нібито з двома повіями й порушили проти нього кримінальну справу.

Більше Скуратова у велику політику не пускали. Має дякувати, що не вистрибнув з балкону.

Україна - не Росія, ОВДП трохи не те, що ДКЗ, але дуже, дуже схожа тенденція. Хіба що триматиметься піраміда може довше. А, може й навпаки...
Історія, на жаль, нічому не вчить, але карає жорстоко...
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:00

  Zebra написав:24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.
Скупайтес, глупсы!
Помним. Пока ещё можно взять по 15 в Киеве//)) И таки да наличка пошла в гору. Видимо, ситуация с МВФ не прошла бесследно. Данилюк - первый звоночек...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:02

  freeze написав:
  L написав:Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.


У моей головной конторы-эксклюзивного импортёра, дилером которой я явлюсь, прайс для дилеров, а он в гривнах, и рекомендованные цены для розницы не менялись с 18 февраля сего года. Ни на одну гривну. :mrgreen:
Так и живём. :?


а шо - кто-то думал что ему ценники поскидывают из-за укрепления гривны ???
Я за последние 8 месяцев только увидел рост расходов в Ашане на 10 % минимум, в Эпицентре тоже подешевевшего не заметил, про бензин и остальное молчу....
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:05

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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:06

  asti написав:
  Zebra написав:24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.
Скупайтес, глупсы!
Помним. Пока ещё можно взять по 15 в Киеве//)) И таки да наличка пошла в гору. Видимо, ситуация с МВФ не прошла бесследно. Данилюк - первый звоночек...

А що Данилюк?
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:08

  L написав:
  asti написав:
  Zebra написав:24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.
Скупайтес, глупсы!
Помним. Пока ещё можно взять по 15 в Киеве//)) И таки да наличка пошла в гору. Видимо, ситуация с МВФ не прошла бесследно. Данилюк - первый звоночек...

А що Данилюк?

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