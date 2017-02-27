Додано: П'ят 27 вер, 2019 13:58

ІСТОРІЯ НІЧОМУ НЕ ВЧИТЬ, ВОНА ЛИШ КАРАЄ ЗА НЕЗНАННЯ УРОКІВ.

(С. Солов`йов).



На руках у "інвесторів" зараз ОВДП (боргових зобов`язань уряду) десь на 100 мільярдів гривень. Це уже майже 10% від прогнозованого об`єму бюджету на наступний рік. А уряд штампує нові й нові. Буквально позавчора продали ОВДП більш ніж на 13 мільярдів.



Ситуація дуже нагадує Росію в 1997 році. Тоді тамтешній уряд валово випускав облігації ДКЗ - державного короткострокового займу. Половина із запозичених коштів йшла на покриття дефіциту бюджету.



Досі оті операції з ДКЗ вважають однією з найбільших фінансових афер. Її основою була звичайна фінансова піраміда, як МММ.



Доходність ДКЗ була настільки великою, що не мало сенсу вкладатися в реальний сектор економіки - усі гралися на ринку цінних паперів. Долар падав, рубль укріплювався, телевізор рапортував про небачене покращення життя, народ радів.



Наприкінці 1997 року раптом з`ясувалося, що запозичень від розміщення нових ДКЗ не вистачає, аби виплачувати по старим. Миттєво гравці скинули цінні папери, які почали знецінюватися, обміняли на долари й вивели з країни.



Через 8 місяців, 17 серпня 1998 року настав крах, який відомий як дефолт. За рік рубль обвалився утричі. Заборгованість по зарплатам і пенсіям сягнула катастрофічних цифр. Серед електорату спостерігалася втрата свідомості від голоду. Подекуди люди - мов свині - харчувалися запареною дертю.



Розслідування показало, що на цій афері дуже непогано "заробили" не лише фінансові спекулянти, але й близько 780 чиновників різного рівня. Проте...



Проте його швидко згорнули. Генерального прокурора Юрія Скуратова, який керував розслідуванням, піддали шельмуванню, випустивши фальшиве відео, на якому він нібито з двома повіями й порушили проти нього кримінальну справу.



Більше Скуратова у велику політику не пускали. Має дякувати, що не вистрибнув з балкону.



Україна - не Росія, ОВДП трохи не те, що ДКЗ, але дуже, дуже схожа тенденція. Хіба що триматиметься піраміда може довше. А, може й навпаки...

Історія, на жаль, нічому не вчить, але карає жорстоко...