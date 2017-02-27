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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2246224722482249

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 213
Не нижче 24.50
46%
97
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
14
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 213
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:09

20.09.2019
Програма Шустера

Данилюк:

Позиція Коломойського в тому, що націоналізація була необґрунтованою. Позиція держави – що все робилося відповідно до закону. Банк не був платоспроможний і Нацбанк виконав закон, вивівши цей банк з ринку. І Міністерство фінансів його націоналізувало, також виконавши закон і виконавши рішення Ради національної безпеки і оборони, Кабінету міністрів. Все в межах закону

Він зазначив, що зараз тривають суди, тому потрібно дочекатися їхнього вирішення.
Питання, чи є довіра до судової системи. Люди, які сьогодні можуть впливати на суди і мають конфлікт інтересів, мусять піти зі своїх посад.

&

27.09.2019
Данилюк подав заяву про відставку.

З посад пішли не люди Коломойського, а сам Данилюк Smile

Така от незалежна у нас маріонетка.
kwon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:14

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  L написав:А що Данилюк?

хіба він не намилився в посли?
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greenozon
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:17

  greenozon написав:
  L написав:А що Данилюк?

хіба він не намилився в посли?

Ні.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:20

  LuckyG написав:
  greenozon написав:
  L написав:А що Данилюк?

хіба він не намилився в посли?

Ні.

Источники говорят, что на посла в США метит
Shustoff
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:21

  kwon написав:20.09.2019
Програма Шустера

Данилюк:

Позиція Коломойського в тому, що націоналізація була необґрунтованою. Позиція держави – що все робилося відповідно до закону. Банк не був платоспроможний і Нацбанк виконав закон, вивівши цей банк з ринку. І Міністерство фінансів його націоналізувало, також виконавши закон і виконавши рішення Ради національної безпеки і оборони, Кабінету міністрів. Все в межах закону

Він зазначив, що зараз тривають суди, тому потрібно дочекатися їхнього вирішення.
Питання, чи є довіра до судової системи. Люди, які сьогодні можуть впливати на суди і мають конфлікт інтересів, мусять піти зі своїх посад.

&

27.09.2019
Данилюк подав заяву про відставку.

З посад пішли не люди Коломойського, а сам Данилюк Smile

Така от незалежна у нас маріонетка.

Якщо це так, то дуже хреново. Він один з небагатьох посадовців, що викликали відносну довіру що в По (там ще була Супрун), що в Зе.
Правда, у королівстві кривих дзеркал на такі новини постараються долар загнати під плінтус під пісню Сердючки "все будет хорошо".
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:27

  Vitalych-new написав:
  freeze написав:
  L написав:Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.


У моей головной конторы-эксклюзивного импортёра, дилером которой я явлюсь, прайс для дилеров, а он в гривнах, и рекомендованные цены для розницы не менялись с 18 февраля сего года. Ни на одну гривну. :mrgreen:
Так и живём. :?


а шо - кто-то думал что ему ценники поскидывают из-за укрепления гривны ???
Я за последние 8 месяцев только увидел рост расходов в Ашане на 10 % минимум, в Эпицентре тоже подешевевшего не заметил, про бензин и остальное молчу....

Да, теперь айтишники тратят больше долларов чем пол года назад
Andrew_
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:35

  kwon написав:Как пирамида ОВГЗ может стать земельной схемой https://strana.ua/articles/analysis/224 ... rynka.html



xopошая статья для технократов, всем читать!
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:38

  чик написав:
  Zebra написав:24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.

8) :lol: :x :roll: :mrgreen:


Коротко, лаконично и ясно )
Alex2007
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