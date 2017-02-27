Позиція Коломойського в тому, що націоналізація була необґрунтованою. Позиція держави – що все робилося відповідно до закону. Банк не був платоспроможний і Нацбанк виконав закон, вивівши цей банк з ринку. І Міністерство фінансів його націоналізувало, також виконавши закон і виконавши рішення Ради національної безпеки і оборони, Кабінету міністрів. Все в межах закону
Він зазначив, що зараз тривають суди, тому потрібно дочекатися їхнього вирішення. Питання, чи є довіра до судової системи. Люди, які сьогодні можуть впливати на суди і мають конфлікт інтересів, мусять піти зі своїх посад.
&
27.09.2019 Данилюк подав заяву про відставку.
З посад пішли не люди Коломойського, а сам Данилюк Smile
Позиція Коломойського в тому, що націоналізація була необґрунтованою. Позиція держави – що все робилося відповідно до закону. Банк не був платоспроможний і Нацбанк виконав закон, вивівши цей банк з ринку. І Міністерство фінансів його націоналізувало, також виконавши закон і виконавши рішення Ради національної безпеки і оборони, Кабінету міністрів. Все в межах закону
Він зазначив, що зараз тривають суди, тому потрібно дочекатися їхнього вирішення. Питання, чи є довіра до судової системи. Люди, які сьогодні можуть впливати на суди і мають конфлікт інтересів, мусять піти зі своїх посад.
&
27.09.2019 Данилюк подав заяву про відставку.
З посад пішли не люди Коломойського, а сам Данилюк Smile
Така от незалежна у нас маріонетка.
Якщо це так, то дуже хреново. Він один з небагатьох посадовців, що викликали відносну довіру що в По (там ще була Супрун), що в Зе. Правда, у королівстві кривих дзеркал на такі новини постараються долар загнати під плінтус під пісню Сердючки "все будет хорошо".
L написав:Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.
У моей головной конторы-эксклюзивного импортёра, дилером которой я явлюсь, прайс для дилеров, а он в гривнах, и рекомендованные цены для розницы не менялись с 18 февраля сего года. Ни на одну гривну. Так и живём.
а шо - кто-то думал что ему ценники поскидывают из-за укрепления гривны ??? Я за последние 8 месяцев только увидел рост расходов в Ашане на 10 % минимум, в Эпицентре тоже подешевевшего не заметил, про бензин и остальное молчу....
Да, теперь айтишники тратят больше долларов чем пол года назад