RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2247224822492250

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 214
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
14
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:55

Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць)
Починає діяти з..............27.09.2019.............30.09.2019
дата розрахунку.............26.09.2019.............27.09.2019
Долар США....................2418,6956..............2408,2809
Полсе полудня доллар отыграл 0.8 копейки.
Открылись на уровне вчерашнего закрытия, чуть расширив спред снизу. Очень рано начав активно торговать, к 10-35 достигли минимума, на котором продержались до 11. Потом, приподнявшись на копейку постояли еще около получаса. После этого, расширяя спред и теряя обороты, полезли в горы. Восхождение завершилось сразу после полудня часом стабильности, который можно считать начавшимся чуть раньше по поводу пятницы обеденным перерывом. После обеда динамики практически не было, если не считать колебания в пределах копейки. Обороты оставались небольшими.

Этот день в истории:
2017 - 2647.28 (-239)
2018 - 2829.82 (-421)

2016 - 2582.94
2015 - 2161.59
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4251
З нами з: 02.09.15
Подякував: 1643 раз.
Подякували: 3135 раз.
 
Профіль
5
4
7
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 14:58

Коломойский стал хозяином аэропорта Днепра
https://www.avianews.com/ukraine/2019/0 ... ns_privat/
kwon
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 20.03.13
Подякував: 80 раз.
Подякували: 244 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:08

  DonalьD написав:Шановні, до кінця року скільки ще кабмін може виставити на продаж овдп,згідно з розписом у
бюджеті ? Поділіться будь ласка информацією).
П'ятирічок більше не буде!! Поєзд ушєл... :)
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1092
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:10

  Andrew_ написав:
  Vitalych-new написав:а шо - кто-то думал что ему ценники поскидывают из-за укрепления гривны ???
Я за последние 8 месяцев только увидел рост расходов в Ашане на 10 % минимум, в Эпицентре тоже подешевевшего не заметил, про бензин и остальное молчу....

Да, теперь айтишники тратят больше долларов чем пол года назад


та пусть они тратят !!!
А мы, остальные причём тут ?
Доллар вверх - цены вверх "бо понятно почему", а доллар вниз - цены не вниз..... А почему ? 8) Дурних нема !
Vitalych-new
 
Повідомлень: 1192
З нами з: 04.06.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 332 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:17

  Zebra написав:24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.

Теперь я вас воспринимаю не иначе как Кабанчика :) то есть как индикатор того что будет доллар США дешеветь дальше относительно грн
21грн=$1 ,а потом 32-36
yama
 
Повідомлень: 1372
З нами з: 12.08.17
Подякував: 2339 раз.
Подякували: 243 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:26

  Vitalych-new написав:
  Andrew_ написав:
  Vitalych-new написав:а шо - кто-то думал что ему ценники поскидывают из-за укрепления гривны ???
Я за последние 8 месяцев только увидел рост расходов в Ашане на 10 % минимум, в Эпицентре тоже подешевевшего не заметил, про бензин и остальное молчу....

Да, теперь айтишники тратят больше долларов чем пол года назад


та пусть они тратят !!!
А мы, остальные причём тут ?
Доллар вверх - цены вверх "бо понятно почему", а доллар вниз - цены не вниз..... А почему ? 8) Дурних нема !


Слава Богу, вот адекватный гривнеполучатель! А то здесь за эти месяцы укрепления как только над баксодержателями не издевались!

А по факту, пару десятков выгодополучателей этой схемы и к ним присосавшиеся, имеют 40 млн населения Украины. И гривнеполучателей и баксодержателей!
change_pm
 
Повідомлень: 564
З нами з: 03.02.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:28

  DonalьD написав:Шановні, до кінця року скільки ще кабмін може виставити на продаж овдп,згідно з розписом у
бюджеті ? Поділіться будь ласка информацією).


Уряд як іпреЗедент і парламент може все, хоча:
заступник міністра фінансів Юрій Буца додав, що Мінфіну, згідно з планом запозичень, потрібно до кінця року розмістити ОВДП на 50 млрд грн.
«В нас до кінця року 12 чи 13 аукціонів залишилося. Нам достатньо буде виставляти з обмеженнями стандартні річні, дворічні, трирічні інструменти, щоб задовільнити повністю наші потреби» https://biz.nv.ua/ukr/finance/minfin-ne ... 45085.html
В 2017 році гривневі запозичення були тільки 32 млрд грн, зараз це 194 млрд грн. Доларові запозичення приблизно на такому ж рівні, як минулого року. https://biz.nv.ua/ukr/finance/ovdp-minf ... 45079.html


Відносно чесний спосіб. Чому інвестиції в ОВДП популярні серед політиків і чиновників https://biz.nv.ua/ukr/finance/shemi-z-o ... 39782.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2801
З нами з: 19.04.12
Подякував: 34 раз.
Подякували: 350 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  kwon написав:Ситуація дуже нагадує Росію в 1997 році.

ситуация абсолютно непохожа на Россию 1997г. адекватные инфляции % по овгз платятся исправно из бюджета, эти деньги забирают у врачей, образовательных программ, пенсионеров, науки, искусства.

Львиная доля бюджета работает на обогащение узкого круга лиц - покупателей овгз и такой аттракцион невиданной щедрости может длиться достаточно долго.

Через овгз идет официальное перераспределение ресурсов от бедных к богатым. Доход держателей макулатуры налогами не облагается. При этом с неприлично смешной минималки 4173 грн ещё удерживается налог.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2991
З нами з: 06.04.16
Подякував: 726 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:02

  vitaliian написав:
  kwon написав:Ситуація дуже нагадує Росію в 1997 році.

ситуация абсолютно непохожа на Россию 1997г. адекватные инфляции % по овгз платятся исправно из бюджета, эти деньги забирают у врачей, образовательных программ, пенсионеров, науки, искусства.

Львиная доля бюджета работает на обогащение узкого круга лиц - покупателей овгз и такой аттракцион невиданной щедрости может длиться достаточно долго.

Через овгз идет официальное перераспределение ресурсов от бедных к богатым. Доход держателей макулатуры налогами не облагается. При этом с неприлично смешной минималки 4173 грн ещё удерживается налог.

Механизм "перераспределения" одинаковый. И итог скорее всего будет такой же - если не дефолт (по гривневым врядли) - то девальвация и обесценивание бумаги
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9376
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6269 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
3
1
3
  #<1 ... 2247224822492250
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: IGNAT, Zebra і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 22, 23, 24
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
236 21089
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 15:59
Долярчик
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1578, 1579, 1580
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15799 1889809
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 23:07
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6712 1457152
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.