Офіційний курс гривні до іноземних валют (за 100 одиниць) Починає діяти з..............27.09.2019.............30.09.2019 дата розрахунку.............26.09.2019.............27.09.2019 Долар США....................2418,6956..............2408,2809 Полсе полудня доллар отыграл 0.8 копейки. Открылись на уровне вчерашнего закрытия, чуть расширив спред снизу. Очень рано начав активно торговать, к 10-35 достигли минимума, на котором продержались до 11. Потом, приподнявшись на копейку постояли еще около получаса. После этого, расширяя спред и теряя обороты, полезли в горы. Восхождение завершилось сразу после полудня часом стабильности, который можно считать начавшимся чуть раньше по поводу пятницы обеденным перерывом. После обеда динамики практически не было, если не считать колебания в пределах копейки. Обороты оставались небольшими.
Этот день в истории: 2017 - 2647.28 (-239) 2018 - 2829.82 (-421)
Vitalych-new написав:а шо - кто-то думал что ему ценники поскидывают из-за укрепления гривны ??? Я за последние 8 месяцев только увидел рост расходов в Ашане на 10 % минимум, в Эпицентре тоже подешевевшего не заметил, про бензин и остальное молчу....
Да, теперь айтишники тратят больше долларов чем пол года назад
та пусть они тратят !!! А мы, остальные причём тут ? Доллар вверх - цены вверх "бо понятно почему", а доллар вниз - цены не вниз..... А почему ? Дурних нема !
Vitalych-new написав:а шо - кто-то думал что ему ценники поскидывают из-за укрепления гривны ??? Я за последние 8 месяцев только увидел рост расходов в Ашане на 10 % минимум, в Эпицентре тоже подешевевшего не заметил, про бензин и остальное молчу....
Да, теперь айтишники тратят больше долларов чем пол года назад
та пусть они тратят !!! А мы, остальные причём тут ? Доллар вверх - цены вверх "бо понятно почему", а доллар вниз - цены не вниз..... А почему ? Дурних нема !
Слава Богу, вот адекватный гривнеполучатель! А то здесь за эти месяцы укрепления как только над баксодержателями не издевались!
А по факту, пару десятков выгодополучателей этой схемы и к ним присосавшиеся, имеют 40 млн населения Украины. И гривнеполучателей и баксодержателей!
DonalьD написав:Шановні, до кінця року скільки ще кабмін може виставити на продаж овдп,згідно з розписом у бюджеті ? Поділіться будь ласка информацією).
Уряд як іпреЗедент і парламент може все, хоча:
заступник міністра фінансів Юрій Буца додав, що Мінфіну, згідно з планом запозичень, потрібно до кінця року розмістити ОВДП на 50 млрд грн. «В нас до кінця року 12 чи 13 аукціонів залишилося. Нам достатньо буде виставляти з обмеженнями стандартні річні, дворічні, трирічні інструменти, щоб задовільнити повністю наші потреби» https://biz.nv.ua/ukr/finance/minfin-ne ... 45085.html В 2017 році гривневі запозичення були тільки 32 млрд грн, зараз це 194 млрд грн. Доларові запозичення приблизно на такому ж рівні, як минулого року. https://biz.nv.ua/ukr/finance/ovdp-minf ... 45079.html