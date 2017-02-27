Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:54

pesikot написав: change_pm написав: Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом. Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.

То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.

Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум

Какая такая зависимость подоходного налога и пенсии?Или с минималки кроме подоходного налога больше никаких отчислений нет? Может просветите уважаемую публику?Расскажите, какая у ВАС зависимость между уплатой походного налога и пенсией, плиз?А так же, как вы или я, или любой другой граждание может повысыть свою пенсию после уплаты всяких разных сборов на мобильную связь, покупку машины и так далее, что прямиком идет в общий пенсионный котел.p.s. И вот вам радостная новость о втором этапе пенс.реформы:p.p.s.А Казахстан умудрился провести пенсионные реформы еще 20 лет назад! А где мы?