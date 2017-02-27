То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:22
То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:24
МВФ продолжит переговоры с Украиной о новой программе в ближайшие недели
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:42
Результаты интервенций за неделю
За неделю 23-27.09.2019 НБУ выкупил 348,2 млн.
Из них:
80 - выбор лучшей цены (тайно)
268,2 - по единому курсу (явно)
Очень приблизительный подсчет говорит, что сегодня выкупили сумму, близкую к плановой двадцатке. Очень сильно упираться для текущего разворотика не пришлось.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:48
Информационный фон помог. МВФ и Данилюк.
Живите своим умом!
Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:54
Какая такая зависимость подоходного налога и пенсии?
Или с минималки кроме подоходного налога больше никаких отчислений нет? Может просветите уважаемую публику?
Расскажите, какая у ВАС зависимость между уплатой походного налога и пенсией, плиз?
А так же, как вы или я, или любой другой граждание может повысыть свою пенсию после уплаты всяких разных сборов на мобильную связь, покупку машины и так далее, что прямиком идет в общий пенсионный котел.
p.s. И вот вам радостная новость о втором этапе пенс.реформы:
p.p.s.А Казахстан умудрился провести пенсионные реформы еще 20 лет назад! А где мы?
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:02
последствия укрепляжа
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2019 года составила 10537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле (10971 грн).
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:05
То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум[/quote]
А какая зависимость между НДФЛ и наполнением ПФ для финансирования выплаты пенсий? Просветите, плиз
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:07
Предлагаете не покупать "из принципа"?
Погода в этом году "не помидорная", особенно на востоке Украины, поэтому грунтовых, которые значительно дешевле, мало. То же и с картошкой.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:13
Re: Валютный рынок в контексте ДС
А какая зависимость между НДФЛ и наполнением ПФ для финансирования выплаты пенсий? Просветите, плиз[/quote]
Чем меньше заплатишь подоходного, тем больше сможешь отложить в личный пенсионный фонд.
Сегодня преемница Ревы заявила, что было бы неплохо, чтобы граждане сами копили себе на дополнительную пенсию, потому что основная пенсия маленькая, с накопительной тоже
все сложно и непонятно. А так накопили бы себе сами и не морочили голову государству.
Это я не дословно, но смысл точно передал.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:18
Бессмысленно требовать от Украины (впрочем, как и от болгарий-румыний), чтобы она вышла со своей продукцией на рынок условных мерседесов-боингов.
И без руды/стальных болванок - мерседесы в Германии не из чего будет делать.
А на разнице цены сырья и мерседесов и строит свое благополучие золотой миллиард, за счет таких стран, как наша.
Это не упрек, а констатация факта.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
|