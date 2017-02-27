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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2249225022512252>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 214
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
14
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:22

  change_pm написав:Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.

То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:24

МВФ продолжит переговоры с Украиной о новой программе в ближайшие недели
vovakwasov
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:42

Результаты интервенций за неделю

За неделю 23-27.09.2019 НБУ выкупил 348,2 млн.
Из них:
80 - выбор лучшей цены (тайно)
268,2 - по единому курсу (явно)

Очень приблизительный подсчет говорит, что сегодня выкупили сумму, близкую к плановой двадцатке. Очень сильно упираться для текущего разворотика не пришлось.
Сибарит
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:48

  Сибарит написав:За неделю 23-27.09.2019 НБУ выкупил 348,2 млн.
Из них:
80 - выбор лучшей цены (тайно)
268,2 - по единому курсу (явно)

Очень приблизительный подсчет говорит, что сегодня выкупили сумму, близкую к плановой двадцатке. Очень сильно упираться для текущего разворотика не пришлось.


Информационный фон помог. МВФ и Данилюк.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 16:54

  pesikot написав:
  change_pm написав:Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.

То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум


Какая такая зависимость подоходного налога и пенсии?
Или с минималки кроме подоходного налога больше никаких отчислений нет? Может просветите уважаемую публику?

Расскажите, какая у ВАС зависимость между уплатой походного налога и пенсией, плиз?
А так же, как вы или я, или любой другой граждание может повысыть свою пенсию после уплаты всяких разных сборов на мобильную связь, покупку машины и так далее, что прямиком идет в общий пенсионный котел.

p.s. И вот вам радостная новость о втором этапе пенс.реформы:
https://zaxid.net/ukrayina_ne_provoditi ... m_n1489888

p.p.s.А Казахстан умудрился провести пенсионные реформы еще 20 лет назад! А где мы?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:02

последствия укрепляжа

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в августе 2019 года составила 10537 грн, что на 434 грн меньше, чем в июле (10971 грн).
edvardd
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:05

  change_pm написав:Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.

То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум[/quote]

А какая зависимость между НДФЛ и наполнением ПФ для финансирования выплаты пенсий? Просветите, плиз
Viktor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:07

  vitaliian написав:цены и себестоимость вообще вещи необоснованные. 10 лет занимался ценообразованием, всякого насмотрелся, например почему помидор стоит как персик? Потом что есть лох который возмущается но платит. Это единственная весомая причина. А лохов в нашей стране много, поэтому картошка и доллар по 50 (при минималке 4к) вполне логичный сценарий на ближайшие годы.

Предлагаете не покупать "из принципа"? :wink:
Погода в этом году "не помидорная", особенно на востоке Украины, поэтому грунтовых, которые значительно дешевле, мало. То же и с картошкой.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, proftpd66, Kudrjavyj, ребе Нок, Грйс-мэн, Автор77, moniks, Cler, fokus, innamax2008, Александр, moldashavanin, Shram, Баблонавт, Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:13

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Viktor написав:То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум


А какая зависимость между НДФЛ и наполнением ПФ для финансирования выплаты пенсий? Просветите, плиз[/quote]

Чем меньше заплатишь подоходного, тем больше сможешь отложить в личный пенсионный фонд.
Сегодня преемница Ревы заявила, что было бы неплохо, чтобы граждане сами копили себе на дополнительную пенсию, потому что основная пенсия маленькая, с накопительной тоже
все сложно и непонятно. А так накопили бы себе сами и не морочили голову государству.
Это я не дословно, но смысл точно передал.
Не читаю Будивельник, заслужил, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:18

  Сибарит написав:
  budivelnik написав:І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову
Для МВФ, который оперирует финансами, именно такое сравнение является корректным. Очень странно, что на финансовом форуме оно воспринимается как некорректное.
С точки зрения экономики важно, чтобы наш труд генерировал доход, а не чтобы мы устали.

Бессмысленно требовать от Украины (впрочем, как и от болгарий-румыний), чтобы она вышла со своей продукцией на рынок условных мерседесов-боингов.
И без руды/стальных болванок - мерседесы в Германии не из чего будет делать.
А на разнице цены сырья и мерседесов и строит свое благополучие золотой миллиард, за счет таких стран, как наша.
Это не упрек, а констатация факта.
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