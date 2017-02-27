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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:21
freeze написав:
Сегодня преемница Ревы заявила, что было бы неплохо, чтобы граждане сами копили себе на дополнительную пенсию,
Ты сам её выбрал.
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:26
Viktor написав: change_pm написав:
Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.
То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум
А какая зависимость между НДФЛ и наполнением ПФ для финансирования выплаты пенсий? Просветите, плиз[/quote]
Просвещаю идиотов.
Когда платится минималка, то ЕСВ платится с минималки. Что такое ЕСВ сам найдешь.
У нас солидарная пенсионная система. Те, кто работает сейчас, и сколько отчисляют ЕСВ, из тех денег платят пенсии пенсионерам.
Мало платите - небольшие пенсии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:28
Starikan написав: Сибарит написав: budivelnik написав:
І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову
Для МВФ, который оперирует финансами, именно такое сравнение является корректным. Очень странно, что на финансовом форуме оно воспринимается как некорректное.
С точки зрения экономики важно, чтобы наш труд генерировал доход, а не чтобы мы устали.
Бессмысленно требовать от Украины (впрочем, как и от болгарий-румыний), чтобы она вышла со своей продукцией на рынок условных мерседесов-боингов.
И без руды/стальных болванок - мерседесы в Германии не из чего будет делать.
А на разнице цены сырья и мерседесов и строит свое благополучие золотой миллиард, за счет таких стран, как наша.
Это не упрек, а констатация факта.
а вот защиту прав собственности я бы на их месте требовал жёстко.
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