RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2250225122522253>

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 214
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
14
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:26

  Viktor написав:
  change_pm написав:Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.

То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум


А какая зависимость между НДФЛ и наполнением ПФ для финансирования выплаты пенсий? Просветите, плиз[/quote]
Просвещаю
Когда платится минималка, то ЕСВ платится с минималки. Что такое ЕСВ сам найдешь.
У нас солидарная пенсионная система. Те, кто работает сейчас, и сколько отчисляют ЕСВ, из тех денег платят пенсии пенсионерам.
Мало платите - небольшие пенсии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3004
З нами з: 31.08.09
Подякував: 238 раз.
Подякували: 772 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 17:28

  Starikan написав:
  Сибарит написав:
  budivelnik написав:І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову
Для МВФ, который оперирует финансами, именно такое сравнение является корректным. Очень странно, что на финансовом форуме оно воспринимается как некорректное.
С точки зрения экономики важно, чтобы наш труд генерировал доход, а не чтобы мы устали.

Бессмысленно требовать от Украины (впрочем, как и от болгарий-румыний), чтобы она вышла со своей продукцией на рынок условных мерседесов-боингов.
И без руды/стальных болванок - мерседесы в Германии не из чего будет делать.
А на разнице цены сырья и мерседесов и строит свое благополучие золотой миллиард, за счет таких стран, как наша.
Это не упрек, а констатация факта.

а вот защиту прав собственности я бы на их месте требовал жёстко.
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2992
З нами з: 06.04.16
Подякував: 727 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:00

  freeze написав:
  L написав:Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.


У моей головной конторы-эксклюзивного импортёра, дилером которой я явлюсь, прайс для дилеров, а он в гривнах, и рекомендованные цены для розницы не менялись с 18 февраля сего года. Ни на одну гривну. :mrgreen:
Так и живём. :?

Трапляється,що імпортери беруть кредити в гривні "під товар". Як можливий варіант пояснення.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices”
― George Orwell
centurionus
 
Повідомлень: 840
З нами з: 07.10.09
Подякував: 247 раз.
Подякували: 248 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:05

А тем временем курсы на МІНЯЙЛО под вечер приподнялись: Средний курс USD 24.1423/24.2155
Хотя межбанк особо не давал повода: Пред. закр.: 24,0800 Спрос/Предл.: 24,0900 / 24,1325 Дн. диапазон: 24,0488 - 24,1363
В чем подвох, синдром пятницы?
Востаннє редагувалось сосед в П'ят 27 вер, 2019 18:14, всього редагувалось 2 разів.
сосед
 
Повідомлень: 136
З нами з: 01.08.14
Подякував: 16 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:09

  kwon написав:
  Zebra написав:24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.

+ судя по политическим новостям...

Откупился вчера. Обосновать не могу, интуиция.
juristkostya
 
Повідомлень: 2417
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 664 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:22

Re: Валютный рынок в контексте ДС

c понедельника на 25 идём (((
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/thumb/9/9a/Bank_of_America_Logo.png/260px-Bank_of_America_Logo.png
Медведь»—биржевой спекулянт, играющий на понижение. Олень»-биржевой спекулянт, играющий на повышение. Про тролей на ветке ПлатинумБанка
KOKS
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2196
З нами з: 20.11.13
Подякував: 72 раз.
Подякували: 141 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:23

  KOKS написав:c понедельника на 25 идём (((


если правда, то радоваться нужно! или у вас клава сломалась?
change_pm
 
Повідомлень: 573
З нами з: 03.02.16
Подякував: 12 раз.
Подякували: 167 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:25


Мінфін має намір відмовитися від продажу валютних держоблігацій
Також Мінфін більше не розміщуватиме п'ятирічні гривневі ОВДП.
Міністерство фінансів України має намір відмовитися від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті. Читайте також НБУ та Мінфін считают частку іноземців на ринку держоблігацій безпечною Про це повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца на Українському фінансовому форумі в Києві. "Наша мета в майбутньому перейти на виключно гривневі запозичення на локальному ринку", - сказав Буца, зазначивши, що 50% фінансування на цей рік було гривневими. Крім того, як зазначив Буца, існує проблема валютного ризику через високу частку валютного боргу. Також Буца повідомив, що Мінфін більше не буде розміщувати п'ятирічні гривневі ОВДП, оскільки під цей інструмент вже отримано дуже великий обсяг коштів. "На цьому ми закінчуємо з цим інструментом – більше розміщувати не будемо", - додав він. За його словами, потреби у фінансуванні до кінця року становлять 50 мільярдів гривень, при цьому Мінфін розраховує на фінансування міжнародних партнерів, тому достатньо буде до кінця року розміщувати на ОВДП-аукціонах обмежений обсяг 1-2-3 річних ОВДП. Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на аукціонах по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики в січні-серпні 2019 року залучило до державного бюджету 174,124 мільярда гривень, 3,220 мільярда доларів і 189 мільйонів євро.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/finance/ ... gaciy.html
Гурман
Аватар користувача
 
Повідомлень: 435
З нами з: 11.11.14
Подякував: 1 раз.
Подякували: 156 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:34

  Гурман написав:
Мінфін має намір відмовитися від продажу валютних держоблігацій
Також Мінфін більше не розміщуватиме п'ятирічні гривневі ОВДП.
Міністерство фінансів України має намір відмовитися від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті. Читайте також НБУ та Мінфін считают частку іноземців на ринку держоблігацій безпечною Про це повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца на Українському фінансовому форумі в Києві. "Наша мета в майбутньому перейти на виключно гривневі запозичення на локальному ринку", - сказав Буца, зазначивши, що 50% фінансування на цей рік було гривневими. Крім того, як зазначив Буца, існує проблема валютного ризику через високу частку валютного боргу. Також Буца повідомив, що Мінфін більше не буде розміщувати п'ятирічні гривневі ОВДП, оскільки під цей інструмент вже отримано дуже великий обсяг коштів. "На цьому ми закінчуємо з цим інструментом – більше розміщувати не будемо", - додав він. За його словами, потреби у фінансуванні до кінця року становлять 50 мільярдів гривень, при цьому Мінфін розраховує на фінансування міжнародних партнерів, тому достатньо буде до кінця року розміщувати на ОВДП-аукціонах обмежений обсяг 1-2-3 річних ОВДП. Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на аукціонах по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики в січні-серпні 2019 року залучило до державного бюджету 174,124 мільярда гривень, 3,220 мільярда доларів і 189 мільйонів євро.

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/economics/finance/ ... gaciy.html

Не очень хороший сигнал для пирамиды.
Значит не хотят или не могут перекладывать (растягивать) выплату на более поздние сроки. И игра будет "вкороткую". Что повышает риски и волатильность.

Наверняка некоторые "инвесторы" захотят выйти из этой игры и фиксануть прибыль (конечно не в украинской бумаге. Ведь её нигде кроме Украины не принимают)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 9377
З нами з: 18.04.15
Подякував: 6269 раз.
Подякували: 2523 раз.
 
Профіль
3
1
3
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:34

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  L написав:
  asti написав:
  Zebra написав:24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.
Скупайтес, глупсы!
Помним. Пока ещё можно взять по 15 в Киеве//)) И таки да наличка пошла в гору. Видимо, ситуация с МВФ не прошла бесследно. Данилюк - первый звоночек...

А що Данилюк?


Данилюк как данилюк ... :mrgreen: Набат звоночком уже случился выбором ЗЕлюков...
Вчера член палаты представителей США, член демократической партии Marcia Carolyn Kaptur выступая на слушаниях в Конгрессе в США назвала Зеленского " ... безвольной марионеткой кучки олигархов". Она так же упомянула о том, что в окружении Зеленского есть люди понимающие всю опасность связи с олигархическими кругами и тот возможный вред. который эти связи несут Украине. Marcia Carolyn Kaptur хорошо знает двоих людей из окружения Зеленского - Данилюка, еще со времен его нахождения на должности министра финансов и Баканова, с которым на скорее всего по рекомендации Данилюка, познакомилась в июне 2019 года. ( мы упоминали об этом, https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_23.html). Если исходить из этого, то Данилюк просто пал жертвой своих связей в демократической партии. Кто то в окружении Зеленского очень хочет изолировать его от любых международных контактов.

https://timeze2019.blogspot.com/p/bp.html

Данилюк инспектировал линию разведения и общался с военными и не о какой отставке не говорил. Судя по всему после всего что произошло он просто решил что пора уходить.
Ser Fil
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1058
З нами з: 11.03.10
Подякував: 70 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2250225122522253>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Вести с полей. Продуктовые рынки в валютном контексте 1 ... 22, 23, 24
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
237 21181
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 вер, 2019 16:36
Мизантрóп
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 1578, 1579, 1580
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
15799 1889917
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 вер, 2019 23:07
airmax78
Валютный рынок в мире 1 ... 670, 671, 672
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
6712 1457174
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.