freeze написав: L написав: Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.



У моей головной конторы-эксклюзивного импортёра, дилером которой я явлюсь, прайс для дилеров, а он в гривнах, и рекомендованные цены для розницы не менялись с 18 февраля сего года. Ни на одну гривну.

У моей головной конторы-эксклюзивного импортёра, дилером которой я явлюсь, прайс для дилеров, а он в гривнах, и рекомендованные цены для розницы не менялись с 18 февраля сего года. Ни на одну гривну.

Так и живём.

Трапляється,що імпортери беруть кредити в гривні "під товар". Як можливий варіант пояснення.

