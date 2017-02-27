Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:25

Міністерство фінансів України має намір відмовитися від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті. Читайте також НБУ та Мінфін считают частку іноземців на ринку держоблігацій безпечною Про це повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца на Українському фінансовому форумі в Києві. "Наша мета в майбутньому перейти на виключно гривневі запозичення на локальному ринку", - сказав Буца, зазначивши, що 50% фінансування на цей рік було гривневими. Крім того, як зазначив Буца, існує проблема валютного ризику через високу частку валютного боргу. Також Буца повідомив, що Мінфін більше не буде розміщувати п'ятирічні гривневі ОВДП, оскільки під цей інструмент вже отримано дуже великий обсяг коштів. "На цьому ми закінчуємо з цим інструментом – більше розміщувати не будемо", - додав він. За його словами, потреби у фінансуванні до кінця року становлять 50 мільярдів гривень, при цьому Мінфін розраховує на фінансування міжнародних партнерів, тому достатньо буде до кінця року розміщувати на ОВДП-аукціонах обмежений обсяг 1-2-3 річних ОВДП. Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на аукціонах по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики в січні-серпні 2019 року залучило до державного бюджету 174,124 мільярда гривень, 3,220 мільярда доларів і 189 мільйонів євро.Детальніше читайте на УНІАН: