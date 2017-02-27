change_pm написав:Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.
То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости. Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум
А какая зависимость между НДФЛ и наполнением ПФ для финансирования выплаты пенсий? Просветите, плиз[/quote] Просвещаю Когда платится минималка, то ЕСВ платится с минималки. Что такое ЕСВ сам найдешь. У нас солидарная пенсионная система. Те, кто работает сейчас, и сколько отчисляют ЕСВ, из тех денег платят пенсии пенсионерам. Мало платите - небольшие пенсии
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
budivelnik написав:І ноги брехні ростуть з порівняння виключно через фінансову складову
Для МВФ, который оперирует финансами, именно такое сравнение является корректным. Очень странно, что на финансовом форуме оно воспринимается как некорректное. С точки зрения экономики важно, чтобы наш труд генерировал доход, а не чтобы мы устали.
Бессмысленно требовать от Украины (впрочем, как и от болгарий-румыний), чтобы она вышла со своей продукцией на рынок условных мерседесов-боингов. И без руды/стальных болванок - мерседесы в Германии не из чего будет делать. А на разнице цены сырья и мерседесов и строит свое благополучие золотой миллиард, за счет таких стран, как наша. Это не упрек, а констатация факта.
а вот защиту прав собственности я бы на их месте требовал жёстко.
L написав:Простий приклад - беру постійно в "Метро" каву одного імпортного виробника. Вартість стабільна вже більше року (відстежую після того, як зупинив свій вибір на цій марці)і знижки останній раз були ще при 26+, а найнижча ціна (майже -20% від "стабільної") - при 27+.
У моей головной конторы-эксклюзивного импортёра, дилером которой я явлюсь, прайс для дилеров, а он в гривнах, и рекомендованные цены для розницы не менялись с 18 февраля сего года. Ни на одну гривну. Так и живём.
Трапляється,що імпортери беруть кредити в гривні "під товар". Як можливий варіант пояснення.
“A people that elect corrupt politicians, imposters, thieves and traitors are not victims... but accomplices” ― George Orwell
А тем временем курсы на МІНЯЙЛО под вечер приподнялись: Средний курс USD 24.1423/24.2155 Хотя межбанк особо не давал повода: Пред. закр.: 24,0800 Спрос/Предл.: 24,0900 / 24,1325 Дн. диапазон: 24,0488 - 24,1363 В чем подвох, синдром пятницы?
Востаннє редагувалось сосед в П'ят 27 вер, 2019 18:14, всього редагувалось 2 разів.
Мінфін має намір відмовитися від продажу валютних держоблігацій Також Мінфін більше не розміщуватиме п'ятирічні гривневі ОВДП. Міністерство фінансів України має намір відмовитися від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті. Читайте також НБУ та Мінфін считают частку іноземців на ринку держоблігацій безпечною Про це повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца на Українському фінансовому форумі в Києві. "Наша мета в майбутньому перейти на виключно гривневі запозичення на локальному ринку", - сказав Буца, зазначивши, що 50% фінансування на цей рік було гривневими. Крім того, як зазначив Буца, існує проблема валютного ризику через високу частку валютного боргу. Також Буца повідомив, що Мінфін більше не буде розміщувати п'ятирічні гривневі ОВДП, оскільки під цей інструмент вже отримано дуже великий обсяг коштів. "На цьому ми закінчуємо з цим інструментом – більше розміщувати не будемо", - додав він. За його словами, потреби у фінансуванні до кінця року становлять 50 мільярдів гривень, при цьому Мінфін розраховує на фінансування міжнародних партнерів, тому достатньо буде до кінця року розміщувати на ОВДП-аукціонах обмежений обсяг 1-2-3 річних ОВДП. Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на аукціонах по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики в січні-серпні 2019 року залучило до державного бюджету 174,124 мільярда гривень, 3,220 мільярда доларів і 189 мільйонів євро.
Гурман написав: Мінфін має намір відмовитися від продажу валютних держоблігацій Також Мінфін більше не розміщуватиме п'ятирічні гривневі ОВДП. Міністерство фінансів України має намір відмовитися від розміщення облігацій внутрішньої державної позики в іноземній валюті. Читайте також НБУ та Мінфін считают частку іноземців на ринку держоблігацій безпечною Про це повідомив урядовий уповноважений з питань управління державним боргом Юрій Буца на Українському фінансовому форумі в Києві. "Наша мета в майбутньому перейти на виключно гривневі запозичення на локальному ринку", - сказав Буца, зазначивши, що 50% фінансування на цей рік було гривневими. Крім того, як зазначив Буца, існує проблема валютного ризику через високу частку валютного боргу. Також Буца повідомив, що Мінфін більше не буде розміщувати п'ятирічні гривневі ОВДП, оскільки під цей інструмент вже отримано дуже великий обсяг коштів. "На цьому ми закінчуємо з цим інструментом – більше розміщувати не будемо", - додав він. За його словами, потреби у фінансуванні до кінця року становлять 50 мільярдів гривень, при цьому Мінфін розраховує на фінансування міжнародних партнерів, тому достатньо буде до кінця року розміщувати на ОВДП-аукціонах обмежений обсяг 1-2-3 річних ОВДП. Як повідомляв УНІАН, Міністерство фінансів України на аукціонах по розміщенню облігацій внутрішньої державної позики в січні-серпні 2019 року залучило до державного бюджету 174,124 мільярда гривень, 3,220 мільярда доларів і 189 мільйонів євро.
Zebra написав:24.20 на наличке это дно. Скупайтесь на выходных.
Скупайтес, глупсы! Помним. Пока ещё можно взять по 15 в Киеве//)) И таки да наличка пошла в гору. Видимо, ситуация с МВФ не прошла бесследно. Данилюк - первый звоночек...
А що Данилюк?
Данилюк как данилюк ... Набат звоночком уже случился выбором ЗЕлюков...
Вчера член палаты представителей США, член демократической партии Marcia Carolyn Kaptur выступая на слушаниях в Конгрессе в США назвала Зеленского " ... безвольной марионеткой кучки олигархов". Она так же упомянула о том, что в окружении Зеленского есть люди понимающие всю опасность связи с олигархическими кругами и тот возможный вред. который эти связи несут Украине. Marcia Carolyn Kaptur хорошо знает двоих людей из окружения Зеленского - Данилюка, еще со времен его нахождения на должности министра финансов и Баканова, с которым на скорее всего по рекомендации Данилюка, познакомилась в июне 2019 года. ( мы упоминали об этом, https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_23.html). Если исходить из этого, то Данилюк просто пал жертвой своих связей в демократической партии. Кто то в окружении Зеленского очень хочет изолировать его от любых международных контактов.