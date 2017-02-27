pesikot написав: Viktor написав: change_pm написав:
Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.
То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум
А какая зависимость между НДФЛ и наполнением ПФ для финансирования выплаты пенсий? Просветите, плиз
Просвещаю
Когда платится минималка, то ЕСВ платится с минималки. Что такое ЕСВ сам найдешь.
У нас солидарная пенсионная система. Те, кто работает сейчас, и сколько отчисляют ЕСВ, из тех денег платят пенсии пенсионерам.
Мало платите - небольшие пенсии[/quote]
Вы так и поняли о чём речь, а пытаетесь умничать. Я про налоги знаю все. Не надо меня учить.
Мы обсуждали налог с минимальной ЗП сотрудника, который в некоторых странах не взымается. При этом предприятие в любом случае платит аналог нашего ЕСВ.
То есть, на наполнении ПФ такая льгота никоим образом не отражается.