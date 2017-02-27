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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 2250225122522253

До якого рівня опуститься курс долара на міжбанку до кінця 2019 року

Опитування проводиться до Вів 31 гру, 2019 12:29

Валютный рынок в контексте ДС 3.3 5 214
Не нижче 24.50
46%
98
24.25 - 24.49
7%
14
24.00 - 24.24
13%
28
23.75 - 23.99
4%
9
23.50 - 23.74
7%
14
23.25 - 23.49
2%
4
23.00 - 23.24
6%
12
Нижче 23.00
16%
35
Всього голосів : 214
Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:41

Тру-Ля-Ля...по клавишам пиано...

  vovakwasov написав:МВФ продолжит переговоры с Украиной о новой программе в ближайшие недели


:oops: :twisted: :oops:
Зеленский опять нагло врет .Президент Украины Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с бондхолдерамы и представителями рейтинговых агентств и заявил, что миссия МВФ, которая находилась в Украине в течение последних недель, продемонстрировала поддержку инициатив украинской власти. МВФ выдвинуло целый список претензий к правительству и лично Зеленскому. Как врет и Гончарук вчера утверждавший, что миссия МВФ продолжает работу.


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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:46

  KOKS написав:c понедельника на 25 идём (((
на 25 не на 25, но сегодня действительно наличка поднялась к вечеру. Думаю, с понедельника и межбанк пойдет...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:52

синдром или эффект Даннинга-Крюгера

  change_pm написав:
  KOKS написав:c понедельника на 25 идём (((


если правда, то радоваться нужно! или у вас клава сломалась?


:mrgreen: : паламалась... несите другую ... не в ту сторону палачка пашла - на 2З
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Повідомлення Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:09

  pesikot написав:
  Viktor написав:
  change_pm написав:Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.

То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум


А какая зависимость между НДФЛ и наполнением ПФ для финансирования выплаты пенсий? Просветите, плиз

Просвещаю
Когда платится минималка, то ЕСВ платится с минималки. Что такое ЕСВ сам найдешь.
У нас солидарная пенсионная система. Те, кто работает сейчас, и сколько отчисляют ЕСВ, из тех денег платят пенсии пенсионерам.
Мало платите - небольшие пенсии[/quote]

Вы так и поняли о чём речь, а пытаетесь умничать. Я про налоги знаю все. Не надо меня учить.
Мы обсуждали налог с минимальной ЗП сотрудника, который в некоторых странах не взымается. При этом предприятие в любом случае платит аналог нашего ЕСВ.
То есть, на наполнении ПФ такая льгота никоим образом не отражается.
Viktor
 
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