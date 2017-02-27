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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:41
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Ser Fil
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 18:46
KOKS написав:
c понедельника на 25 идём (((
на 25 не на 25, но сегодня действительно наличка поднялась к вечеру. Думаю, с понедельника и межбанк пойдет...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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asti
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:09
pesikot написав: Viktor написав: change_pm написав:
Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.
То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.
Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум
А какая зависимость между НДФЛ и наполнением ПФ для финансирования выплаты пенсий? Просветите, плиз
Просвещаю
Когда платится минималка, то ЕСВ платится с минималки. Что такое ЕСВ сам найдешь.
У нас солидарная пенсионная система. Те, кто работает сейчас, и сколько отчисляют ЕСВ, из тех денег платят пенсии пенсионерам.
Мало платите - небольшие пенсии[/quote]
Вы так и поняли о чём речь, а пытаетесь умничать. Я про налоги знаю все. Не надо меня учить.
Мы обсуждали налог с минимальной ЗП сотрудника, который в некоторых странах не взымается. При этом предприятие в любом случае платит аналог нашего ЕСВ.
То есть, на наполнении ПФ такая льгота никоим образом не отражается.
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Viktor
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:23
хто автор сійого чудного блога?
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greenozon
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:26
greenozon
Хочете Баканову дзвякнути нащьот етого чьорта ?
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maxprofit
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:03
Viktor написав:
Я про налоги знаю все. Не надо меня учить.
Мы обсуждали налог с минимальной ЗП сотрудника, который в некоторых странах не взымается. При этом предприятие в любом случае платит аналог нашего ЕСВ.
То есть, на наполнении ПФ такая льгота никоим образом не отражается.
На жаль Пенсійний фонд - дефіцитний, і навіть при сьогоднішніх мізерних пенсіях на 35% складається з дотацій від Бюджету...
А Бюджет - це всі податки включаючи прямі(ПДФО і не прямі Акциз,ПДВ)
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: П'ят 27 вер, 2019 20:34
asti написав: KOKS написав:
c понедельника на 25 идём (((
на 25 не на 25, но сегодня действительно наличка поднялась к вечеру. Думаю, с понедельника и межбанк пойдет...
Посмотрим. Думаю никто никуда не идет. С каких это пор межбанк ходит за наличкой ? На сколько поднялись, на 5 коп ? Возможно это после задерга в обед на межбанке. Скорее всего НБУ в это время выкупал очередную 20-ку. Не вижу на чем расти. Кто такой Данилюк и какое отношение он имеет к курсообразованию ?
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Игорь
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Вів 24 вер, 2019 11:38
ЛОБ
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