Додано: П'ят 27 вер, 2019 19:09

pesikot написав: Viktor написав: change_pm написав: Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом. Я вам за выделенное плюсанул. Во всех нормальных странах минималка не обкладывается налогом.

То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.

Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум То есть, между уплатой налогов и размером пенсий у вас нет никакой зависимости.Затраты на пенсию как=то сами по себе из воздуха берутся. И это финансовый форум



А какая зависимость между НДФЛ и наполнением ПФ для финансирования выплаты пенсий? Просветите, плиз А какая зависимость между НДФЛ и наполнением ПФ для финансирования выплаты пенсий? Просветите, плиз

ПросвещаюКогда платится минималка, то ЕСВ платится с минималки. Что такое ЕСВ сам найдешь.У нас солидарная пенсионная система. Те, кто работает сейчас, и сколько отчисляют ЕСВ, из тех денег платят пенсии пенсионерам.Мало платите - небольшие пенсии[/quote]Вы так и поняли о чём речь, а пытаетесь умничать. Я про налоги знаю все. Не надо меня учить.Мы обсуждали налог с минимальной ЗП сотрудника, который в некоторых странах не взымается. При этом предприятие в любом случае платит аналог нашего ЕСВ.То есть, на наполнении ПФ такая льгота никоим образом не отражается.